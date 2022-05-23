نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كود ببجي للحصول علي اكواد شدات ببجي ورمز استرداد الهدايا من موقع Midasbuy الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استبدال كود ببجي الرسمي 2022 لاستبدال احدث اكواد ببجي المضمونة الصالحة للجميع، انتشرت العاب القتال في الآونة الأخيرة بشكل كبير ويبحث الكثيرون عن موقع استبدال اكواد ببجي موبايل، وذلك من اجل الاستمتاع بهذه اللعبة القوية والتي تعتبر من ابرز العاب القتال، ويعتبر موقع Midasbuy هو الموقع الرسمي لهذه اللعبة التي تعد من ألعاب الأكشن والمغامرات، بالإضافة الى الحرب والقتال ويمكن للاعب اللعبة الدخول في الموقع من اجل استرداد الكودات والحصول على المكافئات.

موقع استبدال الكود ببجي

تستطيع عملية استبدال اكواد ببجي التي يجب أن تكون عبر الموقع الرسمي للعبة عبر الأنترنت وهو midasbuy العمل في صدد الفوز بالعديد من السكنات النادرة والشخصيات الأسطورية التي تعمل على تمديد فترة اللعب والوصول الى مستويات عليا، بالإضافة الى كسب العديد من الملابس ومستحضرات التجميل اللازمة للشخصيات الموجودة في داخل اللعب والتي يجب مواجهتها من اجل الفوز بالحياة.

موقع ببجي الرسمي للشحن

تعمل اكواد لعبة PUBG mobile والتي تتألف من عدد من الرموز على تمكين اللاعب في هذه اللعبة من الحصول على بنادق وملابس وأسلحة، فضلا عن الجلود والحيوانات الأليفة بمجرد الاستبدال عبر الموقع الرسمي للعبة، اذا أن هذا الاستبدال لا يكون بالمال بل يكون عبر الشدات التي تسمي uc أو ما يحتاج إليه اللعب من أدوات ولوازم القتال، وعلى اللاعب ملاحظة مدد الصلاحية التي يكون عليها كل كود.

اكواد ببجي شدات 2022

تم إصدار عدد من كودات ببجي 2022 الجديدة والتي يكون منها مايلي:

يوجد هناك هذا الكود TEMDKNP5TDO.

ثم هذا الكود VETREL2IMHX.

كود BOBR3IBMTO، ثم كود SIWEST4YLXR,

أيضا يوجد كود DKJU9GTDSM الخاص بالحصول على الف من القطع الفضية.

ثم كود DKJUSLMBPY والذي يمكنك استبداله بقطع مجانية من الفضيات.

وثم أيضا كود UCBYSD600 وهو يستخدم في استرداد 600 من الشدات UC.

رمز استرداد الهدايا Midasbuy

يلزم للاعب من اجل إجراء عملية استبدال الاكواد في لعبة ببجي موبايل بنجاح أن يكون هذا الاستبدال في الموقع الرسمي للعبة وهو موقع Midasbuy الرسمي والذي يمكن اللاعب من إدخال المعرف الخاص به وهو ال id ثم البيانات اللازمة من الدولة وعدد الشدات المطلوبة من اجل الحصل عليها، مع إمكانية استرداد الكودات الصالحة للاستعمال بأعداد من الشدات والحصول على جوائز كثيرة ومكافئات.