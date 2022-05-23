نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات بيس 2021 موبايل الخميس 26 مايو رسميا أنتهاء النسخة الحالية ونزول بيس 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات بيس 2021 موبايل ، هي الأحداث الأخيرة من إي فوتبول بيس 2021 موبايل رسميا. ثم سنقول وداعا بيس 2021 وأهلا بيس 2022 موبايل رسميا. حيث ستنطلق اليوم تحديث يوم الاثنين الأسبوعي وسوف تكون هي نفس الأحداث التي تم عرضها مسبقا في الأسابيع السابقة. واليوم سوف نستعرض لكم أهم تسريبات أحداث يوم الخميس بيس 2021 من بكج بوكس دروو وهدايا بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع. وذلك قبل أي شخص أخر. فقط يجب متابعة السطور التالية لمعرفة ما هي الأحداث الهامة كذلك موعد نزول تحديث 2022 فتابعوا معي التالي من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

تسريبات بيس 2021 موبايل

اليوم الاثنين الثالث والعشرين من مايو 2022 سوف يتم نزول تسريبات بكجات بيس 2021. المتوقعة من بكج البوكس درو وذلك بعد الانتهاء رسميا من البكج الحالي المتميز. وسيكون البكج قوي هذه المرة كما ستكون مدته سبعة أيام فقط حتى اليوم الأول من يونيو 2022 وسيتضمن هذا البكج. لاعبين أساطير يتمنوهم كل مستخدمي اللعبة ومنهم باولو مالديني بيتر تشيك، كرويف، لويس فيجو وأندرياس أنيستا. كذلك سيتم نزول منافسات الماتش داي مرة يوم الأثتين ومرة أخرى يوم الجمعة القادم. وبذلك نودع منافسات الماتش داي رسميا لأن بيس 2022 موبايل ستكون بدون هذه الأحداث مرة أخرى.

كذلك سيتم نزول منافسات الأون لاين حيث يحصل المستخدم على هدايا بيس 2021 موبايل من خلال إحراز هدف مقابل 25 ألف جي بي ومباراة أخرى يتم إحراز 3 أهداف مقابل 25 ألف أخرى ومباراة ثالثة ويتم فيها الحصول على 25 ألف من الجي بي أيضا. وهناك أيضا من ضمن تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس القادم أحداث الأوف لاين وهي مباريات يتم فيها إحراز أهداف مقابل الجي بي أيضا. وننصح بجمع الجي بي الحالي لأنه سيكون له أكبر أستفادة في بيس 2022 موبايل التحديث القادم.

تسريبات أحداث يوم الخميس بيس 2021

رسميا يوم الخميس 26 من مايو هي نهاية تحديثات النسخة الحالية وفقط سيكون هناك فقط منافسات ماتش داي بدون أي إضافات أخرى من بكجات ايكون مومنت أو بكجات نجوم الأسبوع. والتي تخلت عنها بيس الفترة الماضية تحضيرا للتحديث الجديد. ولكن متوقع نزول هدايا بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع وهي فتحة مجانية لبكج البوكس دروو كذلك لعب مباراة مع فريق أوروبي والحصول على فتحة أخرى مجانية من بكج البوكس الدروو الذي تم ذكره الفقرة السابقة.

موعد نزول بيس 2022 موبايل

رسميا وبعد طول انتظار نهاية إي فوتبول بيس 2021 موبايل وذلك بعد تسريبات بكجات بيس 2021. سيكون يوم الأحد القادم هو أخر يوم للعبة ويوم الأثنين 2 من يونيو بداية جديدة للنسخة الجديدة التي يبحث عنها عشاق اللعبة منذ أكتوبر الماضي. ويجب الاستعداد من الآن للمنافسة القوية والمميزات الخرافية التي ستقدمها بيس 2022 موبايل.

والآن لقد تعرفنا سويا على أخر أحداث تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس 26 مايو 2022 المقبل. ويمكننا توديع النسخة الحالية الآن وسنكون معكم في التسريبات الجديدة الخاصة بلعبة بيس 2022 موبايل من الأسبوع القادم إن شاء الله. كما سنعرض لكم مستقبلا كيفية الحصول على الكوينز بطريقة مجانية في النسخة الجديدة. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.