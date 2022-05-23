أربعة أجهزة منتظرة في حدث إطلاق شاومي المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:23 صباحاً - تستعد شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية لإطلاق أربعة أجهزة جديدة ومتنوعة، بما في ذلك ساعة ذكية جديدة وسماعة أذن لاسلكية وكمبيوتر محمول، في حدثها المرتقب والمقرر في 24 مايو/ أيار الجاري.

وسيتم إطلاق الأجهزة الأربعة جميعًا في السوق الصينية بشكل مبدئي، على أن تصل الأسواق العالمية قريباً.

وأكدت الشركة الصينية أنها ستكشف في مؤتمرها عن السلسلة الجديدة من هواتفها الذكية، ”Redmi Note 11T Pro“ ضمن الفئة الاقتصادية، لكن الاهتمام الأكبر سيكون بالطراز الأعلى من حيث المواصفات والإعدادات، وهو ”+ Note 11T Pro“.

ويتميز الهاتف بشاشة بحجم 6.6 بوصة من نوع ”IPS LCD“ بدقة ”FHD+“ ومعدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتز.

وسيتم تشغيل الهاتف بمعالج قوي من نوع ”MediaTek Dimensity 8100“ المقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل ”Android 12“ مع واجهة ”شاومي“ التقليدية، ”MIUI 13“.

وسيتوفر هاتف ”+ Note 11T Pro“ في ثلاثة إصدارات مختلفة من سعة التخزين الداخلية؛ 128 و256 و512 غيغابايت، وبطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات. وستقدم الشركة مع الهاتف أيضاً لأول مرة اتصال ”Bluetooth 5.3“.

Xiaomi Mi Band 7

وأكدت الشركة الصينية أنها أدخلت العديد من التحسينات المهمة وبعض ”الترقيات الرياضية“ في ساعتها الذكية الجديدة، ”Xiaomi Mi Band 7“.

وتأتي الساعة الذكية بشاشة أكبر من مثيلتها من الشركة، التي يبلغ حجمها الآن 1.6 بوصة، حيث تزيد من مساحة المشاهدة بحوالي 25% مقارنة بالطراز السابق.

وتدعم الساعة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما سيجعل ”Xiaomi Mi Band 7“ توفر مقاييس تدريب أكثر دقة وموقعًا جغرافيًا.

وستضم الساعة الجديدة أيضًا العديد من الموارد الرياضية والصحية التي ستراقب جودة النوم ومعدل ضربات القلب.

Redmi Buds 4 Pro

كشفت شركة ”شاومي“ عن بعض المواصفات التي ستتضمنها سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة، ”Redmi Buds 4 Pro“ المقرر طرحها أيضاً الثلاثاء المقبل.

ووفقًا للعملاق الصيني، يجلب الطراز معه ثلاثة مستجدات؛ أولها تقنية جديدة للكمون المنخفض وتقليل الضوضاء معتمدة من العديد من الهيئات ذات الصلة.

والتقنية الثانية ستكون نظام ”hi-fi“ مطورا يقدم جودة صوت أفضل ويمنح المستخدم ”إحساسًا جديدًا بالسمع“، على حد وصف الشركة. والميزة الثالثة هي المكانة المنتظرة في السوق، حيث تأتي سماعة الأذن الجديدة بسعر تنافسي يبلغ 140 يورو.

وستدعم ”Redmi Buds 4 Pro“ اتصال ”Bluetooth 5.3“ وترميز ”LC3“.

RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition

وفي سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أكدت ”شاومي“ أنها ستطلق جهازا جديدا لها يحمل اسم ”RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition“ في 24 الجاري.

وسيحتوي الكمبيوتر المحمول على وحدة معالجة مركزية من نوع ”AMD Ryzen“، وتحديداً شريحة ”Ryzen 6000H“.

وتعتمد هذه الشريحة على بنية ”+ Zen 3“ التي تتضمن وحدات معالجة الرسومات من نوع ”RDNA 2“ وتستخدم عملية تصنيع 6 نانومتر.

ويتميز الجهاز الجديد أيضًا بشاشة مقاس 14 بوصة وسيكون أنحف وأخف من سابقيه من الشركة، أما بالنسبة للتصميم، وكما اعتادت الشركة أن تقدم، فسيكون على طراز ”MacBook“ من ”أبل“.