نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oneplus Nord CE 2 هاتف جديد من شركة وان بلس | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

Oneplus Nord CE 2 هاتف جديد ومميز من شركة Oneplus ينضم لمجموعة الهواتف الذكية الخاصة بالشركة. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـNord الخاصة بها وهو هاتف Oneplus Nord CE 2. يأتي الهاتف ضمن واحده من أكثر سلاسل الشركة انتشاراً في أسواق الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة حول العالم. وذلك لما تقدمه الشركة من مواصفات ومميزات في الهاتف مقابل السعر فتقدم لمستخدمي الهواتف صفقة مميزة. فالهاتف يأتي مع شاشة بمعدل تحديث 90 هيرتز وأيضاً مع دعم شبكات الجيل الخامس. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Oneplus Nord CE 2. مواصفات هاتف Oneplus Nord CE 2 : ‌أولاً يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 173 جراماً.‌

كما تأتي خامات تصنيع ظهر الهاتف من البلاستيك Polycarbonate ، مع وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

الهاتف كذلك يتوفر مع مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

يتوفر الهاتف بشاشة من نوع Fluid AMOLED بحجم 6.43 إنش ، بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة 409 بكسل لكل إنش.‌

كما تأتي الشاشة مع دعم معدل تحديث عالي حتي 90 هيرتز ، لتوفير سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

الشاشة أيضاً تأتي مع دعم خاصية الـHDR10+ وبأبعاد عرض 20:9 ، مما يوفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك الشاشة تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، والتي توفر حماية من الخدوش والكسر.‌

يأتي الهاتف مع نظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة المستخدم الخاصة والجديدة من وان بلس وهي OxygenOS 11.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو MediaTek Dimensity 900 ، والذي يأتي مع تكنولوجيا تصنيع 6 نانو متر.‌

نواتي المعالج الأقوي تأتي من نوع Cortex-A78 ، وتعملان بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي معالج رسوميات GPU من شركة ARM وهو Mali-G68 MC4.‌

متوفر من الهاتف إصدار وحيد فقط من مساحة التخزين ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

أيضاً ذاكرة التخزين بالهاتف تأتي من نوع UFS2.2 السريع ، بالإضافة إلي رامات من نوع LPDDR4X. كاميرا هاتف Oneplus Nord CE 2 : ‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر بدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـFHD.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مع إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تتوفر بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وزاوية تصوير واسعة حتي 119°.‌

أخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات خاصية HDR وتصوير Panorama ، مع وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كما أن الهاتف يأتي بدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 وبمعدل التقاط 30/60/120 إطار.‌

كذلك يتوفر بدعم خاصية Gyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Oneplus Nord CE 2 مع سماعات أحادية Mono speakers وليست ستيريو.‌

كما يتوفر بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف أيضاً خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف Optical موجوده أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

كما يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب أيضاً.

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ، تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 65 وات.‌

كذلك يأتي مدخل الشحن بالهاتف من النوع السريع Type C 2.0 ، مع دعم خاصية الـOTG.‌

متوفر من الهاتف اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأزرق ، والرمادي. سعر هاتف Oneplus Nord CE 2 : ‌316 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5770 جنية مصري. عمر شويل - جدة Oneplus Nord CE 2 هاتف جديد من شركة وان بلس | أهم المواصفات والسعر - ثقفني

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