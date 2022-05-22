نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل ماين كرافت الأصلية minecraft 2022 للايفون والاندرويد في المقال التالي
minecraft ماين كرافت هي واحده من أفضل الألعاب التي تناسب الأطفال والشباب في سن المراهقة فتعمل علي تطوير الذكاء والمهارات لدي اللاعبين فيكون مطلوب منك في بداية اللعبة تجميع ما يسمي المتل ظاخل اللعبة وهي عبارة عن الرمال والاحجار والأشجار والحديد وكل ما يمكن أستخدامة في عمليات البناء وتبداء في أطلاق روح الابداع وتبداء بتشيد المباني الخاصة بك ولكن قبل مرور الليل ياوجب عليك بناء منزل أو كوخ لحماية نفسك ليلا من هجمات الوحوش وتجد داخل اللعبة العديد من المناظر الخلابة مثل الشلالات والغابات وقد أستاطعت ماين كرافت التربع علي عرش أكثر الألعاب الإلكترونية مبيعا في العالم بمبيعات تجاوزت حاجز المليار دولار أمريكي ونتعرف الأن علي طريقة اللعب وطريقة تحميل ماين كرافت علي الموبيل.
أوضاع أو مودز لعبة minecraft الجديدة:
تعتمد لعبة ماين كرافت على المهارة في الاستمرارية والبقاء على قيد الحياة وذلك عن طريق البحث والتعدين والتفتيش على المعادن والمقتنيات الثمينة بجانب جمع الموارد مثل الحجارة والأخشاب والطعام والماء والتصميم والبناء وأخيراً مقاتلة وحوش الطبيعة بدون الحاجة للوصول إلى هدف محدد. تم تقسيم الأوضاع الخاصة بلعبة minecraft طبقاً لاهتمامات اللاعب إلى ما يلي:
- مود سيرفايفل أو مود النجاة: الهدف الأساسي لهذا المود هو البقاء على قيد الحياة عن طريق تجميع الطعام والشراب والموارد ومقاتلة الوحوش والحيوانات المتوحشة في الغابة. لا يهتم هذا المود بالتصميم والبناء.
- مود الكرييتف أو الإبداع: وهو المود المعاكس تماما للمود السابق؛ حيث يهدف إلى تجميع الأخشاب والحجارة وتصميم البنايات أو المركبات والإبداع في بنائها وإنشائها. لا يهتم هذا المود بتجميع الطعام والشراب ولا يتعرض اللاعب لمحاولات الافتراس.
- أيضا مود أدفنتشر أو المغامرة: وهو وضع جديد تم إضافته مع نسخة اللعبة إصدار 1.3 ويحتاج إلى تنزيل امتداد custom maps ويشبه كثيراً مود النجاة.
- مود الصعوبة أو هاردكور: وهو يشمل كل مهام اللعبة مجتمعة ويخص اللاعبين المحترفين. فعلى اللاعب جمع الموارد والطعام والتصميم والبناء والبقاء على قيد الحياة في نفس الوقت.
- مود المشاهد أو سبكتاتور: ولا يعتمد هذا الوضع على اللعب. وإنما فقط التجول داخل عالم ماينكرافت المفتوح ومشاهدة ومتابعة اللاعبين الآخرين وما يحدث داخل عالم اللعبة. يحتاج هذا المود فقط إلى الطعام والماء.
طرق تنزيل لعبة ماين كرافت:
- قم بتوصيل جوالك بإنترنت قوي عن طريق الواي فاي
- افتح متجر جوجل إذا كان هاتفك أندرويد أو متجر آبل إذا كان أيفون
- في خانة البحث اكتب minecraft
- قم بتسديد ثمن اللعبة عن طريق البطاقات البنكية أو الستور كريديت ثم اضغط تثبيت
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تنزيل ماين كرافت الأصلية minecraft 2022 للايفون والاندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.