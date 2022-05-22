طريقة تنزيل ماين كرافت الأصلية minecraft 2022 للايفون والاندرويد

minecraft ماين كرافت هي واحده من أفضل الألعاب التي تناسب الأطفال والشباب في سن المراهقة فتعمل علي تطوير الذكاء والمهارات لدي اللاعبين فيكون مطلوب منك في بداية اللعبة تجميع ما يسمي المتل ظاخل اللعبة وهي عبارة عن الرمال والاحجار والأشجار والحديد وكل ما يمكن أستخدامة في عمليات البناء وتبداء في أطلاق روح الابداع وتبداء بتشيد المباني الخاصة بك ولكن قبل مرور الليل ياوجب عليك بناء منزل أو كوخ لحماية نفسك ليلا من هجمات الوحوش وتجد داخل اللعبة العديد من المناظر الخلابة مثل الشلالات والغابات وقد أستاطعت ماين كرافت التربع علي عرش أكثر الألعاب الإلكترونية مبيعا في العالم بمبيعات تجاوزت حاجز المليار دولار أمريكي ونتعرف الأن علي طريقة اللعب وطريقة تحميل ماين كرافت علي الموبيل.

أوضاع أو مودز لعبة minecraft الجديدة:

تعتمد لعبة ماين كرافت على المهارة في الاستمرارية والبقاء على قيد الحياة وذلك عن طريق البحث والتعدين والتفتيش على المعادن والمقتنيات الثمينة بجانب جمع الموارد مثل الحجارة والأخشاب والطعام والماء والتصميم والبناء وأخيراً مقاتلة وحوش الطبيعة بدون الحاجة للوصول إلى هدف محدد. تم تقسيم الأوضاع الخاصة بلعبة minecraft طبقاً لاهتمامات اللاعب إلى ما يلي:

مود سيرفايفل أو مود النجاة: الهدف الأساسي لهذا المود هو البقاء على قيد الحياة عن طريق تجميع الطعام والشراب والموارد ومقاتلة الوحوش والحيوانات المتوحشة في الغابة. لا يهتم هذا المود بالتصميم والبناء.

مود الكرييتف أو الإبداع: وهو المود المعاكس تماما للمود السابق؛ حيث يهدف إلى تجميع الأخشاب والحجارة وتصميم البنايات أو المركبات والإبداع في بنائها وإنشائها. لا يهتم هذا المود بتجميع الطعام والشراب ولا يتعرض اللاعب لمحاولات الافتراس.

أيضا مود أدفنتشر أو المغامرة: وهو وضع جديد تم إضافته مع نسخة اللعبة إصدار 1.3 ويحتاج إلى تنزيل امتداد custom maps ويشبه كثيراً مود النجاة.

مود الصعوبة أو هاردكور: وهو يشمل كل مهام اللعبة مجتمعة ويخص اللاعبين المحترفين. فعلى اللاعب جمع الموارد والطعام والتصميم والبناء والبقاء على قيد الحياة في نفس الوقت.

مود المشاهد أو سبكتاتور: ولا يعتمد هذا الوضع على اللعب. وإنما فقط التجول داخل عالم ماينكرافت المفتوح ومشاهدة ومتابعة اللاعبين الآخرين وما يحدث داخل عالم اللعبة. يحتاج هذا المود فقط إلى الطعام والماء.

طرق تنزيل لعبة ماين كرافت: