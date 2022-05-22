سعر ومواصفات تويوتا راف 4 موديل 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:22 مساءً - أعلن الوكيل المحلى للسيارة اليابانية تويوتا، داخل المملكة العربية السعودية، عن طرح السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV مدمجة الحجم.

السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022

واوضح شركة عبداللطيف جميل للسيارات وكيل سيارات تويوتا بالمملكة العربية السعودية ، ان السيارة راف 4 موديل 2022 ، تعتبر من افضل السيارت فى فئتها داخل السوق المحلى السعودي .

وتستمد السيارة راف 4 موديل 2022 ، قوتها من خيارات عدة لمنظومة الحركة، أولها محرك بنزين 2.0 لتر بقوة 170 حصان مع الدفع الأمامي أو الكلي، ومحرك بنزين 2.5 لتر بقوة 204 حصان مع الدفع الرباعي ، ومحرك بنزين هايبرد 2.5 لتر بقوة 214 حصان مع الدفع الأمامي أو الرباعي لمن يريد القوة مع توفير الوقود؛ فكفاءة استهلاك تصل 23 كم/لتر.

وتاتى راف 4 بنظام دفع رباعي مستمر مع نظام اختيار التضاريس، والذي يسمح للسائقين بالاختيار من بين أوضاع القيادة المختلفة مثل الصخور والثلج والطين/الرمل ، مع خزان الوقود بسعة 55 لتر، فإن مدى السير بخزان وقود ممتلئ يتراوح بين 770 كيلومتر لمحرك البنزين بقوة 204 حصان، ويصل حتى 1265 كيلومتر مع محرك الهايبرد وهي مسافة مبهرة.

وتظهر مقدمة السيارة راف 4 بخطوط الديناميكية وتزيدها أناقة المصابيح عندما تضيء بتقنية LED بما فيها كشافات الضباب، ومن جمال تصميم الداخلية فتحة السقف البانورامية وفي حين تأتي الفئات الأقل مع مقاعد قماش، الفئات الأعلى تأتي مع مقاعد جلد تمنحك راحة أفضل مع نظام التهوية في فصل الصيف، كذلك لمسة المقود ومقبض الناقل مع الجلد مرضية تماما، ويزيدها أناقة نظام الإضاءة الداخلي.

تأتي راف 4 بمجموعة أمان تويوتا TSS الجيل الثاني التي تتميز بتقنيات مساعدة على تجنب مواجهة مواقف خطيرة لا يمكن التنبؤ بها، فالشاشات جاهزة لتنبيه السائقين بشأن الاصطدامات الأمامية المحتملة، والمركبات في النقاط العمياء، والمركبات التي تعبر خلفها أثناء الرجوع إلى الخلف. إذا كان ذلك مناسبًا نظرًا للظروف، ويمكن لسيارة راف 4 تصحيح التوجيه بلطف، وتشغيل الضوء العالي، وتعديل سرعتها، أو الضغط على الفرامل، كل ذلك في محاولة للحفاظ على سلامة الركاب.

أما عن أسعار السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 بالسعودية

- أوتوماتيك / LE 2022 بسعر 96,485 ر.س

- أوتوماتيك / LE 4X4 2022 بسعر 103,040 ر.س

- أوتوماتيك / HEV LE 4X2 2022 بسعر 115,000 ر.س

- أوتوماتيك / XLE 2022 بسعر 118,680 ر.س

- أوتوماتيك / HEV LE 4X4 2022 بسعر 121,095 ر.س

- أوتوماتيك / GLE 4X4 2022 بسعر 135,585 ر.س

- أوتوماتيك / HEV LTD 4X4 2022 بسعر 147,775 ر.س