سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس عملاق الهواتف الذكية من شركة آبل

يعتبر جوال ايفون ١٤ برو ماكس أحدث هواتف شركة آبل العالمية، والذي سوف يتم الإعلان عنه في ١٤ سبتمبر القادم، وسوف يتم طرحه بالأسواق العالمية والعربية في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢، والهاتف يعتبر تطويرا لجوال iPhone 13 pro Max، وسوف يأتي الجوال بمعالج قوي من نوع Apple A16 Bionic الذي يعطي للهاتف القوة والسرعة المطلوبة، كما يدعم الهاتف تشغيل جميع شبكات الاتصال والتي تضم شبكة الجيل الخامس 5G، وسوف نتعرف معكم متابعينا من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max في الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات، وكذلك سعر الجوال عالمياً.

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

سوف نتعرف على أهم مواصفات جوال iPhone 14 pro Max العامة وهى كما يلي:-

الجوال يدعم تشغيل جميع شبكات المحمول، والتي من أهمها شبكة الجيل الخامس.

تبلغ أبعاد الموبايل ١٦٠.٩٧٨.١٧.٦٥ ملم، كما يبلغ وزن الهاتف ٢٣٩ جرام.

يأتي مصنوع من أفضل الخامات حيث يأتي بواجهة سيراميك، وظهر مصنوع من زجاج الكورنينج غوريلا، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من مادة الفولاذ الذي يقاوم الصدأ.

الجوال يأتي بعدد ٢ شريحة الأولى من نوع nano SIM والثانية من نوع eSIM والشريحتين في وضع الاستعداد.

يأتي مدعوم بعدة مستشعرات، مثل مستشعر البصمة، ومستشعر Face ID، ومستشعر الدوران، والتسارع والتقارب، والبارومتر، والبوصلة.

الهاتف مدعوم بمقاومة الماء والغبار حتى ٦ متر تحت الماء لمدة نصف ساعة.

الجوال يدعم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الماستر كارد والفيزا كارد.

بطارية الهاتف كبيرة تبلغ سعتها ٥٠٠٠ مللي أمبير وغير قابلة للإزالة.

البطارية تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

الجوال يأتي بعدة ألوان الذهبي والفضي والأرزاق والجرافيت والعديد من الألوان الأخرى.

نظام تشغيل الجوال iOS16.

نوع معالج الهاتف M1 ثماني النواة.

يحتوي على معالج رسوميات ثماني النواة.

مواصفات شاشة هاتف iPhone 14 pro Max

شاشة جوال ايفون ١٤ برو ماكس من أروع شاشات الهواتف الذكية في العالم وتحتوي على العديد من المواصفات وهى كما يأتي:-

شاشة الموبايل من نوع Super Retina تعمل باللمس. يبلغ حجم الشاشة ٦.٧ بوصة، وتستحوذ على ١٩.٥:٩، أي حوالي ٤٥٨ بكسل لكل بوسة. تدعم الشاشة خاصية اللمس المتعدد. تأتي الشاشة بزجاج من السيراميك مقاوم لبصمات الأصابع، وطلاء مقاوم للزيوت. أقصى سطوع ١١٠٠ شمعه/ متر مربع، وأقصى سطوع ١٣٠٠ شمعه HDR. معدل تحديث شاشة iPhone 14 pro Max يبلغ ١٢٠ هرتز. الشاشة تدعم العديد من الخصائص مثل خاصية الـ Dolby Vision وخاصية HDR.

مواصفات كاميرات ايفون ١٤ برو ماكس

يأتي جوال iPhone 14 pro Max بستة كاميرات سنيمائية، أربعة كاميرات خلفية، وكاميرتان أمامية ومواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الأولى الخلفية تبلغ دقتها ١٦ ميجابكسل، وهى كاميرا من النوع العريض wide، كما تدعم المثبت البصري OIS وهى كاميرا الجوال الأساسية.

والكاميرا الثانية الخلفية تبلغ دقتها ١٦ ميجا بكسل، وتستخدم في التقريب، كما تدعم أيضاً المثبت البصري.

الكاميرا الخلفية الثالثة تبلغ دقتها ١٦ ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة جداً، وتستخدم في التصوير الواسع.

الكاميرا الرابعة للجوال من نوع TOF 3D LiDAR scanner، وتستخدم في العزل وعمل البورتريه.

العدسات الخلفية تدعم التصوير بجودة الـ 4K، كما تدعم التصوير بجودة ١٠٨٠ بكسل.

الكاميرا الأمامية الأولى تبلغ دقتها ١٦ ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة، كما تدعم تقنية الـ HDR.

الكاميرا الأمامية الثانية من نوع SL 3D، وتستخدم في فتح الجوال من خلال خاصية الـ Face ID.

تدعم العدسات الأمامية تصوير الفيديوهات بتقنية الـ 4k، كما تدعم التصوير بجودة الـ ١٠٨٠ بكسل.

سعر IPhone 14 Pro Max

سوف نعرض عليكم متابعينا سعر ايفون ١٤ برو ماكس في مصر والسعودية والإمارات وسعر الهاتف عالمياً وهى كما يأتي:-