موعد النزول الرسمي للعبة eFootball PES 2022 mobile على الجوال بأحدث انتقالات اللاعبين

يتساءل الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية وخاصة ألعاب كرة القدم عن أسباب التأخر في إطلاق لعبة eFootball PES 2022 mobile في النسخة الخاصة بالجوال، وذلك بعد أن تم إصدارها على مختلف الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ولم يتبقى سوى النسخة الخاصة بالجوال سواء الأجهزة التي تعمل من خلال أندرويد أو التي تعمل من خلال ios مثل أيفون، ويترقب الملايين حول العالم إطلاق اللعبة من خلال المتاجر الخاصة بالهواتف من أجل البدء في اللعب من خلال الفرق المفضلة وبعد الصفقات الجديدة لها وتطبيق أحدث الانتقالات بين اللاعبين.

متى تنزل eFootball PES 2022 mobile

وكانت شركة كونامي المطورة للعبة قد قامت بإطلاق اللعبة التي تعمل من خلال الكمبيوتر أو بلاي ستيشن أو إكس بوكس بشكل رسمي منذ أشهر قليلة، والتي شهدت إقبال كبير من قبل محبي اللعبة حول العالم، ورغم أن العام الماضي كانت اللعبة تحتوي على العديد من المشاكل الخاصة بالسرعة وبالأداء إلا أن النسخة التي صدرت بالعام الجاري تم إصلاح فيها جميع المشكلات التي ظهر بالنسخة الماضية، وأصبحت أكثر سرعة وكفاءة، ومنذ أن تم إطلاقها وشهدت نسب تحميل كبيرة وإقبال شديد عليها خاصة بعد انتظار دام طويلاً.

كما أعلنت الشركة بأنها سوف تؤجل إطلاق النسخة الخاصة بالجوال من اللعبة وذلك لكي يتم تطويرها بشكل أفضل والتأكد من عدم ظهور أي مشاكل قد تواجه المستخدمين لها، خاصة وسط المنافسة القوية التي تشهدها اللعبة مع لعبة فيفا التي نجحت في السنوات الماضية أن تحظى بالكثير من المستخدمين.

تحميل لعبة بيس 2022 على الجوال

ورغم التأخر في إصدار النسخة الجديدة حيث أعلنت الشركة المطورة لها عبر الموقع الرسمي لها بأن الإطلاق الخاص بنسخة 2022 سوف يكون في ربيع العام الجاري، وهو ما يوضح بانها قد تصدر في أي وقت خلال الفترة الحالية، كما يمكن تحميل النسخة الخاصة بعام 2021 بكل سهولة وبشكل مجاني من خلال متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وذلك سواء كنت من مستخدمي أيفون أو أندرويد، والبدء في إجراء الخطوات التالية: