هكذا يمكنك إخفاء أي محادثة واتساب بدون حذفها واستعادتها مرة أخرى متى شئت

أصبح عدد كبير من الأشخاص في كل مكان حول العالم يستخدمون تطبيق الواتساب التابع لشركة فيس بوك، وهو تطبيق يسمح بإرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية والصور والفيديوهات وغيرها ويمكن الإنصال من خلاله سوء اتصال صوتي أو فيديو، مما يجعله تطبيق مميز عن غيره ويوجد به الكثير من المميزات الأخري التي قد لا يعرفها البعض ومنها إخفاء المحادثات بدون حذفها وذلك عند رغبتك بألا يطلع أحد على رسائل محادثة خاصة بك، وفيما يلي خلال المقال سوف نذكر لكم طريقة إخفاء المحادثات وطريقة استرجاعها مرة أخرى.

طريقة إخفاء محادثة الواتساب بدون حذف

يمكنك إخفاء محادثة الواتساب بدون حذف من خلال استخدام الطريقة التالية.

قم بفتح تطبيق الواتساب.

أضغط باستمرار فوق المحادثة التي ترغب في إخفائها.

سوف يظهر لك كلمة حذف أو أرشفة.

قم بالضغط فوق زر أرشفة المحادثة، ثم قم بإدخال رقم سري.

طريقة إخفاء جميع محادثات الواتساب بدون حذف

اضغط على كلمة دردشات.

ثم اضغط على كلمة مزيد من الخيارات، ثم اختار إعدادات.

قم بالضغط على دردشات، ثم اضغط على سجل الدردشات ثم أرشفة الجميع.

الرسالة التي قمت بإخفائها لن يتم حذفها أو نسخها، كما أنك لن تصل إليك منها الإشعارات إلا في حالة الرد عليك أو الإشارة إليك.

خطوات استعادة المحادثات المخفية على الواتساب

يمكنك استعادة المحادثات المخفية على الواتساب مرة أخري في حال رغبتك في ذلك، وطريقة الاستعادة سهلة والخطوات كما يلي.

قم بفتح تطبيق الواتساب، ومن خلال الصفحة الرئيسية قم بالضغط على رمز الواتساب.

ثم قم بإدخال كلمة السر للوصول إلى المحادثات المخفية.

اضغط على إلغاء الإخفاء أو إلغاء الأرشفة.

سوف تظهر لك المحادثات مرة أخري في الصفحة الرئيسية.

الفرق بين إخفاء محادثة الواتساب وقفل محادثات الواتساب

يجب أولا أن تعرف إن هناك فرق بين إخفاء المحادثات أو قفلها لتحدد ما الذي تريده بالفعل والفرق بينهما كما يلي.