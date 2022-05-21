احذفها فوراً.. تطبيقات أندرويد خطيرة تتجسس على الهاتف وتسرق البيانات والأموال

تتوالى التحذيرات خلال الفترة الأميرة من تطبيقات أندرويد خطيرة على الهواتف الذكية، حيث عثر خلال الفترة الماضية خبراء الأمن السيبراني على أكثر من 200 تطبيق على متجر جوجل بلاي الخاص بهواتف أندرويد، وعليها برامج ضارة يمكنها اختراق الهواتف وسرقة كلمة السر، والعديد من البيانات الشخصية والحساسة، فضلاً على سرقة بيانات الحسابات البنكية وإفراغ تلك الحسابات مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للضحية، لذا يجب على الجميع ضرورة حذف تلك التطبيقات في أسرع وقت من أجل لمحافظة على الأجهزة وجميع البيانات السرية الخاصة به وخاصة الحسابات البنكية.

تطبيقات أندرويد خطيرة احذفها فوراً

من جنبها أشارت الصحيفة البريطانية “express” أنه تم تحذير مستخدمو هواتف أندرويد من تطبيقات خطيرة قد تم تحميلها على هواتف الذكية خلال الفترة الماضية، حيث تحتوي على برامج ضارة قادرة على التجسس وسرقة كلمات المرور بكل سهولة ويسر دون علم المستخدم أو الضحية، وأكد خبراء الأمن أنه تم تنزيل تلك التطبيقات على أكثر من 100 ألف مرة لأجهزة أندرويد، مما زاد من الأمور تعقيداً، حيث يتسبب برنامج التجسس “Facestealer” في سرقة المعلومات الهامة ومعلومات تسجيل دخول فيسبوك، بالإضافة إلى سرقة البيانات السرية، يعمل البرنامج الضار على جمع ملفات تعريف ارتباط خاصة بالفيسبوك فضلاً علن المعلومات الخاصة بالمستخدم.

وتتمثل الخطوة التالية والأكثر خطورة لتطبيقات أندرويد خطيرة لبرنامج التجسس، هي إرسال تلك البيانات التي تم جمعها والاستيلاء عليها من مستخدمي هواتف أندرويد إلى خوادم الهاكرز والمتسللين، مما يزيد من الأمر صعوبة ويعرض الضحايا لعمليات ابتزز كبيرة، حيث تضمنت تطبيقات أندرويد الخطيرة التي رصدها باحثون في شركة Trend Micro أنواع مختلفة من التطبيقات بينها تطبيقات لياقة بدنية وغيرها من التطبيقات، وتشمل قائمة برامج أندرويد الخطيرة التطبيقات التالية:

Panorama Camera.

Daily Fitness OL.

Swarm Photo.

Photo Gaming Puzzle.

Business Meta Manager.

Enjoy Photo Editor.

وفي نهاية المقال ننصح جميع مستخدمي هواتف أندرويد بضرورة الإسراع وحذف جميع التطبيقات السابق ذكرها، وذلك من أجل المحافظة على جميع البيانات السرية والحسابات البنكية الخاصة بهم قبل فوات الأوان، وعدم الوقوع ضحية وابتزاز هؤلاء الهاكرز والمتطفلين في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم خلال هذه الفترة.