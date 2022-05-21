فيفو تطلق هاتفا رخيص الثمن بإمكانيات ممتازة.. تعرف على سعر ومواصفات Vivo Y75 الجديد

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني المتخصص، يأتي هاتف فيفو Vivo Y75، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل نحديث يبلغ 60 هرتز.

هذا ويتم تشغيل هاتف فيفو الجديد Vivo Y75، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G96، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، كما يزودك الهاتف أيضا بما يصل إلى 4 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

كما يتمتع هاتف فيفو الجديد Vivo Y75، ببطارية تبلغ قوتها 4050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم Funtouch 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12. وجاء هاتف فيفو الجديد Vivo Y75، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها، تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا قوية مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 44 ميجابكسل، لديها ضبط تلقائي للصورة أيضا.

المواصفات الأخرى بهاتف فيفو الجديد Vivo Y75، تشتمل على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من البلاستيك، تبلغ أبعاده 160.87 × 74.28 × 7.36 ملميتر، ويبلغ وزنه 172 جرام، وزود الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وقارئ لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB -C.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y75، في لونين هما الأسود والأزرق المتدرج، مقابل سعر يبدأ من 269 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و900 جنيه مصري).