نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” حدثها بسهولة ” لعبة بيس efootball PES آخر إصدار علي الإندريد والايفون والكمبيوتر في دقائق في المقال التالي
لعبة بيس هي من الالعاب الحديثة التي تختص بكورة القدم وتقوم اللعبة على ان يختار اللاعب الفريق الخاص به ليقوم بمنافسة مع فريق أخر لكرة القدم ويوجد داخل اللعبة الملعب الخاص باللعب والكرة واللاعبين إلى جانب تواجد الجماهير وأصوات هتافهم لذلك تكون اللعبة من أهم الألعاب لمحبين كورة القدم وظهرت اللعبة بأكثر من أصدار حيث تقوم الشركة العاملة عليها بتحديثها دائما بين الحين والأخر مما يتطلب تحديثها من قبل اللاعبين وذلك للتمتع بمزايا اللعبة الكثيرة مثل عدم توقفها والجرافيك القوي حيث تستطيع اللعبة أن تنقل اللاعب من عالم واقعي إلى عالم كروي حقيقي لذلك على جميع اللاعبين أن يقوموا بتحديثها دائما وذلك حتى يتمتعوا بالمزايا الحديثة الخاصة بها وسوف نتعرف على طريقة تحديثها من خلال هذا المقال.
طريقة تحديث لعبة بيس
تعد طريقة تحديث لعبة بيس من الطرق التي يجب على اللاعبين التعرف عليها وذلك حتى يقوموا بتحديث لعبتهم دائما والحصول على المزايا وسوف نوضح طرق تحديث اللعبة من خلال النقاط التالية..
- عندما يكون اللاعب يمتلك هاتف من نظام الأندريود لذلك يجب عليه أن يدخل على جوجل بلاي.
- ثم يقوم اللاعب بعد ذلك بكتابة اسم اللعبة داخل سجل البحث.
- ثم يقوم اللاعب باختيار اللعبة من القائمة التي ظهرت أماما.
- نقوم بعد ذلك باختيار كلمة تحديث وننتظر القليل من الوقت حتى يتم تحديثها بنجاح.
طريقة تحديث اللعبة على هواتف آبل
يختلف تحديث هواتف آبل كثيرا على هواتف الاندريود لذلك سوف نوضح طرق تحديث اللعبة على هواتف آبل من خلال النقاط التالية..
- يدخل اللاعب على أب ستور.
- يقوم اللاعب بالضغط على الشاشة التعريفية.
- يختار اللاعب اسم لعبة بيس ويقوم بالضغط على تحديث.
- ينتظر اللاعب عدة دقائق حتى يتم تحديثها بنجاح ويحصل اللاعب على المزايا الخاصة بها.
مزايا لعبة بيس بعد التحديث
- تظهر اللعبة في شكلها الجديد المثالي بجرافيك عالي جدا وصورة واضحة.
- نجد أن اللعبة لا تتوقف نهائيا كما كان يحدث في السابق.
- نلاحظ بأنها أصبحت تتمتع بأنها عالم كروي حقيقي يدخله اللاعب عندما يقوم بلعبها.
يوجد بها المنافسات البطولية على الكأس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” حدثها بسهولة ” لعبة بيس efootball PES آخر إصدار علي الإندريد والايفون والكمبيوتر في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.