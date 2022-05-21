العب حالا.. طريقة تشغيل لعبة جراند ثفث أوتو 5 الإصدار الجديد علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر

انطلقت لعبة جراند ثفث أوتو 5 في عام 2013م، حيث كانت متاحة على جميع أجهزة البلايستيشن، وتعتمد هذه اللعبة على قيادة السيارات ومواجهة عصابات الشوارع، كما تعتمد على السطو لسرقة الأموال والسيارات حتى يتمكن اللاعب من الهروب من أجهزة الشرطة، وكذلك يمكن للاعب تغيير شخصيته بين ثلاث أشخاص مجرمين، حيث يملأ عالم اللعبة بالجرائم وتشابك اللاعب مع المتجولين في الشوارع لسرقة أموالهم، وكذلك التشابك مع الشرطة للهروب منهم، فهي من الألعاب ذات المتعة الكبري في عالم الاكشن والترفيه، لذلك نجد الكثير يبحث عنها، لذا سوف نوضح لكم طريقة لعب جراند ثفث أوتو 5.

طريقة تشغيل لعبة جراند ثفث أوتو 5

كان ممارسة لعبة جراند ثفث أوتو 5 منذ بداية ظهورها يقتصر على البلايستيشن، ولكن مع تطوير اللعبة وزيادة مستوياتها وتحديثها من قبل الشركة المنتجة لها، أصبح من الممكن تحميلها على جميع أجهزة الأندرويد، فهي من الألعاب الترفيهية التى تحتاج إلى التركيز وسرعة الحركة لتجنب التعرض للقتل من قبل الشرطة أو لصوص الشوارع، ويمكنك تحميلها على هاتفك من خلال إتباع الآتي.

أولاً يتم الذهاب إلى برنامج البحث المتاح على هاتفك مثل جوجل بلاي.

بعدها يتم كتابة اسم لعبة جراند ثفث أوتو 5 في خانة البحث.

اضغط على كلمة بحث حتى تظهر اللعبة أمامك.

قُم بالضغط على تشغيل.

بعدها سوف تظهر أمامك اللعبة.

يمكنك الضغط على البدء في اللعب.

تشغيل لعبة جراند ثفث أوتو 5

إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون الألعاب القتالية ذات التصميم المبدع، فإن لعبة جراند ثفث أوتو 5 من الالعاب التى سوف تعجبك، حيث يقوم فيها اللاعب بشراء الأسلحة والذخيرة وسرقة السيارات لمهاجمة العصابات والهروب من الشرطة، وكلما نجح اللاعب في قتل أفراد العصابات يتمكن في الانتقال إلى مستويات أعلى، كما يحصل على جوائز وهدايا، ويمكنك ممارسة اللعبة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.