مواصفات هاتف oppo find x3 pro وسعره عالمياً

أعلنت شركة أوبوه العالمية عن طرح هاتفها الجديد oppo find x3 pro كواحد من ضمن قائمة مجموعة Find X وجاء oppo find x3 pro مكملاً للمزايا العديدة في هاتف oppo find X2 pro، وقد حرصت شركة آوبو على طرح الهاتف في رونق جديد ذو سعة عالية للبطارية مع إمكانية استخدام الشحن اللاسلكي و استخدام معالج Qualcomm Snapdragon 888 وكاميرا ميكروسكوب، وفيما يلي نذكر أهم مواصفات هاتف oppo find x3 pro.

مواصفات هاتف oppo find x3 pro

تم طرح هاتف oppo find x3 pro بعدة مواصفات ومميزات أساسية وهم:

المعالج ثماني من نوع سناب دراجون تكنولوجيا ٥ نانو.

الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميجا بكسل، 13 ميجا بكسل، 50 ميجا بكسل، وأيضاً 3 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

نظام التشغيل في هاتف أند رويد ١١.

شاشة الهاتف بدقة ٦,٧ بوصة بدقة QHD.

بطارية الهاتف كبيرة سعتها ٤٥٠٠ مللي أمبير وتدعم إمكانية الشحن السريع بقوم ٦٥ وات.

الهاتف يقاوم الماء والغبار.

وزن الهاتف خفيف نسبيًا.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس.

سماعات الهاتف من نوع استريو حتى يتحقق الصوت المجسم.

أداء الهاتف قوي في الألعاب الثقيلة مثل لعبة بابجي.

عيوب هاتف Oppo Find X3 Pro

بعد مراجعة الهاتف تم الوصول إلى العيوب التالية:

ارتفاع سعر هواتف مجموعة X بشكل مبالغ فيه.

الكاميرا الخلفية الهاتف ذات طابع خاص وليس بالسهولة الاعتياد على التعامل معها.

لا يدعم الهاتف منفذ سماعات بسعة ٣,٥ملم.

لا يدعم الهاتف إمكانية التصوير بدقة k8.

لا يدعم الهاتف إمكانية إضافة كرت ذاكرة خارجي لزيادة مساحة التخزين المتاحة.

ارتفاع درجة حرارة الجهاز عند الاستخدام مقارنة بالأجهزة الأخرى.

عدم تناسق خيارات كاميرا الزوم بالشكل المعتاد عليه.

سعر هاتف Oppo Find X3 Pro

تم طرح نسخه هاتف Oppo Find X3 Pro ذات ٢٥٦ جيجا بايت مع ١٢جيجا رام بسعر يقارب ١١٠٠دولار كسعر عالمي في جميع البلدان ولكن مع اختلاف العملة المحلية لكل بلد فقد يختلف السعر بأسعار متفاوتة، ولكن حتى الآن لم يتم طرح الهاتف في الأسواق المصرية.