نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تخفي محادثة واتساب من الشاشة الرئيسية دون حذفها؟ واستعادتها مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب مليء بالأسرار وأدوات الضبط المختلفة والتي يستطيع المستخدم أن يحافظ على خصوصيته من خلالها، وبالتالي يمكنكم إخفاء محادثة واتساب من الشاشة الرئيسية دون حذف الرسائل، واسترجاعها متى شئت، وذلك من خلال الأدوات في تطبيق واتساب التي وضعها المستخدمين وذلك حفاظاً على خصوصيتهم، وتجنبهم المتطفلين، وإذا قمت بإخفاء محادثة واتساب بينك وبين شخص من خلال أدوات الضبط التي نوضحها، يتم وضع هذه المحادثة في حالة عدم الرؤية للآخرين، وخاصة المتطفلين الذين دائماً ما يقومون بتصفح رسائلك الخاصة في حالة غيابك عن هاتفك.

وما يميز طريقة إخفاء محادثة واتساب من خلال هذا التقرير أن هذه الطريقة يتم تنفيذها بعيداً عن البرامج التي قد تضر بجهازك، وبالتالي فإن واتساب يوفر هذه الخاصية لمستخدميه من كافة دول العالم، وخاصة بعد أن اصبح هناك اكثر من اثني مليار يقومون باستخدام تطبيق الواتساب.

اخفاء محادثة واتساب من الشاشة الرئيسية

الجدير بالذكر أن هناك فرق بين قفل محادثة واتساب برقم سري أو إخفائها، فقفل المحادثة لن يكون هناك فرصة لإخفاء المحادثة، وإنما يمكنك أن تقوم بإخفاء محادثة ما لا تريد لأحد أن يراها، واليكم الخطوات.

قم بفتح تطبيق واتساب.

ثم قم بالضغط مطولاً على المحادثة التي ترغب في إخفائها.

وحينما يتم وضع العلامة على المحادثة، اذهب الى القائمة في الأعلى والدخول على علامة السهم بجوار الثلاث نقاط في الأعلى.

وبالتالي تظهر لك الرسائل المؤرشفة مما يبين أن هناك رسائل مخفية، ويمكنكم إزالة الأرشفة أيضاً بالذهاب الى علامة الثلاث نقاط الرأسية.

ثم الدخول على الإعدادات، ثم الذهاب الى الدردشات.

ثم إلغاء تفعيل “إبقاء الدردشات مؤرشفة”.

ويوضح الفيديو التالي خطوات إخفاء رسائل واتساب بالتفصيل.

كيف تخفي محادثة الواتساب بدون حذف!!!

فضل التغريدة قد تحتاجها يومآ ما…pic.twitter.com/MFZUu3oW1n — الأكثر مشاهدة (@2em2e) كيف تخفي محادثة الواتساب بدون حذف!!!

فضل التغريدة قد تحتاجها يومآ ما...pic.twitter.com/MFZUu3oW1n — الأكثر مشاهدة (@2em2e) May 20, 2022

استعادة محادثة واتساب المخفية

بعد أن قمت بإخفاء محادثة واتساب التي تريدها، يمكنك الآن استعادة هذه الرسائل بالتفصيل، وذلك من خلال تفعيل إبقاء الدردشات مؤرشفة، ثم فتح المحادثات والدخول على المؤرشفة، وسوف تظهر لك المحادثات التي تم أرشفتها إخفائها، ويمكنك الضغط على المحادثة مطولاً ومن ثم عمل استعادة للمحادثة، كما كانت في البداية ضمن محادثات واتساب.