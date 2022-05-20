سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max عملاق شركة آبل الجديد

يعتبر iPhone 14 Pro Max من الهواتف الحديثة التي سوف تقوم شركة آبل الأمريكية بطرحها في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، ومن المحتمل طرح هاتف ايفون 14 برو ماكس عملاق الهواتف الذكية في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم، ويأتي الجوال الجديد بعد عمل بعض التطوير على الجوال السابق iPhone 13 Pro Max، ومن أهم مميزات هذا الجوال أنه يأتي بمعالج قوي من نوع Apple A16 Bionic والذي يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية والدول العربية.

مواصفات iPhone 14 Pro Max العامة

يحتوي جوال ايفون 14 برو ماكس على العديد من المواصفات الرائعة والتي تجعله أحسن الهواتف الذكية التي سوف يتم طرحها بالأسواق خلال الشهور القادمة وهى كما يلي:-

الجوال يأتي بشريحتي اتصال واحدة من نوع Nano Sim، والشريحة الأخرى من نوع eSim. الهاتف يدعم الاتصال قريب المدى من خلال خاصية الـ NFC. تبلغ أبعاد الهاتف 160.8×78.1×7.7 ملم، كما يبلغ حجمه 240 جرام. يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال وخاصة أحدث هذه الشبكات وهى شبكة الجيل الخامس 5G. الجوال يأتي مقاوم للغبار والماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة تحت الماء بشهادة IP68. الهاتف يأتي مصنوع من واجهة زجاجية من زجاج الغوريلا، أما الظهر فيأتي مصنوع من الزجاج وإطار من التيتانيوم. يحتوي على خدمات الدفع الإلكتروني عن خلال الفيزا كارد والماستر كارد. يحتوي على معالج قوي من نوع Apple A16 Bionic والذي يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر سادسي النواة. يأتي الجوال بمعالج رسومي من نوع Apple GPU خماسي النواة. يحتوي على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف. يأتي بسماعة خارجية وهى من نوع ستيريو. نظام تشغيل الجوال iOS 16. يأتي بالعديد من الألوان مثل الأسود والذهبي والفضي والأبيض.

مواصفات شاشة جوال ايفون 14 برو ماكس

يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة رائعة تعطينا صورة واضحة عند مشاهدة الفيديوهات أو الصور ومواصفاتها كما يأتي:-

شاشة الجوال من نوع Liquid retina XDR.

تبلغ مساحة الشاشة 6.7 بوصة وهى شاشة كبيرة.

معدل تحديث شاشة الجوال 120 هرتز، كما تبلغ كثافتها 457 بكسل لكل إنش.

يبلغ سطوع الشاشة 1200 شمعه، كما تبلغ دقة الشاشة 2778×1284 بكسل.

الشاشة تدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9 لعرض محتوي على الشاشة تبلغ نسبته 86.6%.

تحتوي الشاشة على طبقة حماية من زجاج السيراميك الذي يقاوم الخدوش والبصمات، كما تدعم خاصيتي الـ HDR10 + والـ Dolby Vision.

مواصفات كاميرات iPhone 14 Pro Max

يحتوي جوال ايفون 14 برو ماكس على 4 كاميرات خلفية، و 2 كاميرا أمامية مواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، دقة الكاميرا الأولى 16 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Wide (العريض) وهى كاميرا الجوال الأساسية، كما تدعم المثبت البصري الـ OIS. الكاميرا الثانية الخلفية تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل وهى المسئولة عن التقريب، كما تدعم المثبت البصري. تبلغ دقة الكاميرا الثالثة للجوال 16 ميجا بكسل وهى من النوع الـ ultrawide وهى خاصة بالتصوير الواسع. الكاميرا الرابعة للهاتف من نوع TOF 3D LiDAR scanner وهى مسئولة عن عمل العزل والبورتريه. تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة الـ 4K، كما تدعم التصوير بجودة 1080 بكسل. تدعم أيضًا خاصية Dolby Vision HDR. الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Wide وتدعم خاصية الـ HDR. الكاميرا الثانية الأمامية من نوع SL 3D وتستخدم في العزل وفتح الجوال عن طريق الـ Face ID. تدعم الكاميرات الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة الـ 1080 بكسل.

سعر ايفون 14 برو ماكس

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية والدول العربية وهى كما يأتي:-