مواصفات وسعر Infinix Hot 11S الجديد 2022 في الاسواق “مميزات وعيوب” انفنيكس هوت 11S

مواصفات وسعر Infinix Hot 11S الجديد 2022 فقد اعلنت انفنكس Infinix عن هاتف جديد وهو هاتف infinix hot 11s، وهو يعتبر تحسين للهاتف السابق لها infinix hot 10s، بمواصفات أفضل من كل جهة في الهاتف وابرزها دقة الشاشة الحديثة Full HD+ والذي يسبقها 90HZ وهو من النادر وجوده في تلك الفئة الاقتصادية.

مواصفات وسعر Infinix Hot 11S الجديد 2022

يدعم الهاتف Radio fm .

. الهاتف ابعاده 168.9x77x8.8 ووزن الهاتف فقط 205gm .

ووزن الهاتف فقط . يدعم المحمول شريحتين اتصال من حجم ونوع NANO SIM .

. يستطيع الهاتف التوصل لشبكان 2g و 3g و 4g الحديثة.

جودة عالية ومتينة، الهاتف من البلاستيك بكامل الهاتف ايا كان الظهر أو الإطار.

الشاشة من نوع ال IPS LCD بمساحة 6.78 بوصة بدقة 2480x1080p وجودة FHD+.

بمساحة بوصة بدقة وجودة البكسل بكثافة بكسلات 399 بكسل وبالاضافة الى وجود طبقة اضافية للحماية على الشاشة من نوع NEG Dinorex T2X- ليحمي الهاتف من اي كسر او خدش من سقوط الهاتف، ومعدل تحديث الشاشة 90HZ لسرعة استجابة عالية بالتنقل في التطبيقات والالعاب والاستعمال بصفة عامة.

بكسل وبالاضافة الى وجود طبقة اضافية للحماية على الشاشة من نوع ليحمي الهاتف من اي كسر او خدش من سقوط الهاتف، ومعدل تحديث الشاشة لسرعة استجابة عالية بالتنقل في التطبيقات والالعاب والاستعمال بصفة عامة. وياتي الهاتف بذاكرة تخذين بمساحة 128 جيجا بايت GB من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة RAM سعة 4 جيجا بايت ويدعم الهاتف ذاكرة تخزين خارجة تصل الى 512 جيجا بايت.

جيجا بايت من نوع مع ذاكرة سعة جيجا بايت ويدعم الهاتف ذاكرة تخزين خارجة تصل الى اما المعالج فياتي INFINIX HOT 11S بمعالج Helio G88 بتكنولوجيا ال 12 نانو مع معالج الرسومات فياتي من نوع Mali-G52 MC2.

بمعالج بتكنولوجيا ال 12 نانو مع معالج الرسومات فياتي من نوع كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 مع فلاش مزدوج.

ميجا بكسل بفتحة عدسة مع فلاش مزدوج. والكاميرا الخلفية مكونة من ثلاث كاميرات، الاولى بدقة 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا الاساسية، والثانية هي كاميرا عزل بدقة 2 ميجا بكسل، والثالثة فهي كاميرا AI lens , وياتي معهم فلاش LED.

وهي الكاميرا الاساسية، والثانية هي كاميرا عزل بدقة 2 ميجا بكسل، والثالثة فهي كاميرا , وياتي معهم فلاش ويدعم الهاتف التصوير بجودة 2k بعدد 30 اطار فالثانية.

بعدد وسماعات الهاتف تاتي بنوع ال stereo وهو جيد مقارنة للهواتف بتلك الفئة السعرية.

وهو جيد مقارنة للهواتف بتلك الفئة السعرية. الواي فاي يأتي بتردد a/b/g/n بالإضافة لدعمه إلى الـ hotspot .

بالإضافة لدعمه إلى الـ . وياتي الهاتف مع مستشعر البصمة ويدعم ال face unlock ويعتبروا من وسائل الحماية وسهولة فتح الهاتف لصاحب الهاتف.

ويعتبروا من وسائل الحماية وسهولة فتح الهاتف لصاحب الهاتف. ويدعم المحمول المستشعرات الاخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة.

منفذ الشحن يأتي بأحدث نوع حاليا وهو ال TYPE C الذي يدعم خاصية الشحن السريع وتشغيل اي USB DRIVER على الهاتف الخاص بك.

الذي يدعم خاصية الشحن السريع وتشغيل اي على الهاتف الخاص بك. وتأتي البطارية بسعة كبيرة وهي 5000 مللي امبير وشحن سريع بقوة شحن 18 واط.

مميزات هاتف انفنكس hot 11s

تصميم هاتف انفنكس بالوان طبيعية جذابة.

شاشة بسرعة استجابة 90hz وسطوع عالي التي يصعب وجودها بتلك الفئة الاقتصادية.

وسطوع عالي التي يصعب وجودها بتلك الفئة الاقتصادية. يدعم الهاتف شريحتين اتصالات وكارت memory بنفس الوقت.

بنفس الوقت. السماعات ستيريو بصوت مقبول لكن ليس اعلى صوت.

ياتي الهاتف بواجهة اندرويد 11 ويدعم نسخ التطبيق لتطبيقين من نفس النوع بحسابات مختلفة.

ويدعم نسخ التطبيق لتطبيقين من نفس النوع بحسابات مختلفة. المعالج يقدم أداء قوي جداً حتى مع الألعاب الصعب تشغيلها بالمقارنة بسعره فهو نفس الموجود في ريدمي 10 .

. بطارية كبيرة بحجم 500 امبير مع شحن سريع 18 واط.

مع شحن سريع تعطي الكاميرا اداء قوي بالنسبة للسعر.

عيوب المحمول انفنكس

لا يدعم عزل الضوضاء في الميكروفون.

لا يدعم تصوير ال ultrawide.

جودة السيلفي ليست افضل شئ مقارنة للهواتف الاخرى.

البصمة كان من الافضل ان تكون مدمجة على زر الإضاءة.

سعر المحمول HOT 11S

تاتي النسخة ال 4 جيجا رام ب 4100 جنيه مصري شهر مايو 2022 وياتي في الالوان: البنفسجي، الاخضر، الرمادي والاسود الجذاب، وبذلك نكون قد استعرضنا معكم مواصفات وسعر Infinix Hot 11S الجديد 2022، والذي وجدا طريقة لأيدي المستخدمين منذ عدة شهور قليلة.