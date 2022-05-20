نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر Infinix Hot 11S الجديد 2022 في الاسواق “مميزات وعيوب” انفنيكس هوت 11S في المقال التالي
مواصفات وسعر Infinix Hot 11S الجديد 2022 فقد اعلنت انفنكس Infinix عن هاتف جديد وهو هاتف infinix hot 11s، وهو يعتبر تحسين للهاتف السابق لها infinix hot 10s، بمواصفات أفضل من كل جهة في الهاتف وابرزها دقة الشاشة الحديثة Full HD+ والذي يسبقها 90HZ وهو من النادر وجوده في تلك الفئة الاقتصادية.
مواصفات وسعر Infinix Hot 11S الجديد 2022
- يدعم الهاتف Radio fm.
- الهاتف ابعاده 168.9x77x8.8 ووزن الهاتف فقط 205gm.
- يدعم المحمول شريحتين اتصال من حجم ونوع NANO SIM.
- يستطيع الهاتف التوصل لشبكان 2g و 3g و 4g الحديثة.
- جودة عالية ومتينة، الهاتف من البلاستيك بكامل الهاتف ايا كان الظهر أو الإطار.
- الشاشة من نوع ال IPS LCD بمساحة 6.78 بوصة بدقة 2480x1080p وجودة FHD+.
- البكسل بكثافة بكسلات 399 بكسل وبالاضافة الى وجود طبقة اضافية للحماية على الشاشة من نوع NEG Dinorex T2X- ليحمي الهاتف من اي كسر او خدش من سقوط الهاتف، ومعدل تحديث الشاشة 90HZ لسرعة استجابة عالية بالتنقل في التطبيقات والالعاب والاستعمال بصفة عامة.
- وياتي الهاتف بذاكرة تخذين بمساحة 128 جيجا بايت GB من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة RAM سعة 4 جيجا بايت ويدعم الهاتف ذاكرة تخزين خارجة تصل الى 512 جيجا بايت.
- اما المعالج فياتي INFINIX HOT 11S بمعالج Helio G88 بتكنولوجيا ال 12 نانو مع معالج الرسومات فياتي من نوع Mali-G52 MC2.
- كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 مع فلاش مزدوج.
- والكاميرا الخلفية مكونة من ثلاث كاميرات، الاولى بدقة 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا الاساسية، والثانية هي كاميرا عزل بدقة 2 ميجا بكسل، والثالثة فهي كاميرا AI lens , وياتي معهم فلاش LED.
- ويدعم الهاتف التصوير بجودة 2k بعدد 30 اطار فالثانية.
- وسماعات الهاتف تاتي بنوع ال stereo وهو جيد مقارنة للهواتف بتلك الفئة السعرية.
- الواي فاي يأتي بتردد a/b/g/n بالإضافة لدعمه إلى الـ hotspot.
- وياتي الهاتف مع مستشعر البصمة ويدعم ال face unlock ويعتبروا من وسائل الحماية وسهولة فتح الهاتف لصاحب الهاتف.
- ويدعم المحمول المستشعرات الاخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة.
- منفذ الشحن يأتي بأحدث نوع حاليا وهو ال TYPE C الذي يدعم خاصية الشحن السريع وتشغيل اي USB DRIVER على الهاتف الخاص بك.
- وتأتي البطارية بسعة كبيرة وهي 5000 مللي امبير وشحن سريع بقوة شحن 18 واط.
مميزات هاتف انفنكس hot 11s
- تصميم هاتف انفنكس بالوان طبيعية جذابة.
- شاشة بسرعة استجابة 90hz وسطوع عالي التي يصعب وجودها بتلك الفئة الاقتصادية.
- يدعم الهاتف شريحتين اتصالات وكارت memory بنفس الوقت.
- السماعات ستيريو بصوت مقبول لكن ليس اعلى صوت.
- ياتي الهاتف بواجهة اندرويد 11 ويدعم نسخ التطبيق لتطبيقين من نفس النوع بحسابات مختلفة.
- المعالج يقدم أداء قوي جداً حتى مع الألعاب الصعب تشغيلها بالمقارنة بسعره فهو نفس الموجود في ريدمي 10.
- بطارية كبيرة بحجم 500 امبير مع شحن سريع 18 واط.
- تعطي الكاميرا اداء قوي بالنسبة للسعر.
عيوب المحمول انفنكس
- لا يدعم عزل الضوضاء في الميكروفون.
- لا يدعم تصوير ال ultrawide.
- جودة السيلفي ليست افضل شئ مقارنة للهواتف الاخرى.
- البصمة كان من الافضل ان تكون مدمجة على زر الإضاءة.
سعر المحمول HOT 11S
تاتي النسخة ال 4 جيجا رام ب 4100 جنيه مصري شهر مايو 2022 وياتي في الالوان: البنفسجي، الاخضر، الرمادي والاسود الجذاب، وبذلك نكون قد استعرضنا معكم مواصفات وسعر Infinix Hot 11S الجديد 2022، والذي وجدا طريقة لأيدي المستخدمين منذ عدة شهور قليلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر Infinix Hot 11S الجديد 2022 في الاسواق “مميزات وعيوب” انفنيكس هوت 11S على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.