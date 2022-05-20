نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث إي فوتبول بيس 2022 موبايل التعليق العربي رسميا لا يوجد تأجيلات أخرى ومميزات eFootball 2022 mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث إي فوتبول بيس 2022 موبايل ، أنطلق أمس الخميس التحديث الأسبوعي من اللعبة الحالية إصدار 2021. بدون أي أحداث جديدة أو إضافات جديدة كما هو معتاد من بيس. ولكن تم نزول رسائل عديدة عبر صندوق الوارد داخل اللعبة. وكل هذه الرسائل تخص الإصدار المقبل وعن مميزات تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل. حيث يستعد عدد أكثر من 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم لنزول الإصدار الجديد من تحديث بيس 2022 موبايل رسميا. وهو الذي تم تأجيله عدة مرات حتي وصل مستخدمي اللعبة من حالة فقدان الأمل في نزول هذا التحديث. والذي كان من المفترض نزوله في أكتوبر الماضي 2021 كعادة كونامي السنوية في تنزيل نسخها الجديدة على الموبايل أو البلاي ستيشن بجميع إصداراته. واليوم سوف نستعرض لكم موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل وماهي المميزات التي ستنطلق في هذا الإصدار الرسمي. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تحديث إي فوتبول بيس 2022 موبايل

في حالة وجود الإصدار الحالي على الهاتف المحمول الأندرويد أو الأيفون سيتم تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل من خلال الدخول على الإصدار الحالي وسوف يتم ظهور رسالة يجب الضغط على استمرار وسوف يتم النزول أتوماتيكيا بدون أي تدخل وفي حالة أول مرة يتم نزول اللعبة يجب قراءة الخطوات التالية بالنسبة لحاملي هواتف أندرويد.

أولا يرجى التأكد من أتصالك بالأنترنت.

كذلك يتم زيارة متجر جوجل بلاي في الجوال.

كما يتم البحث عن تحميل eFootball 2022 mobile .

. من ثم الدخول على الإصدار الجديد والنقر على تثبيت.

والآن ننتظر بضع دقائق حتى التنزيل.

ثم يتم فتح اللعبة وسوف يتم تنزيل تحديث أتوماتيكي كذلك يتم ربط حساب تحميل بيس 2022 موبايل بالبريد الإلكتروني أو حساب فيسبوك.

موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل رسميا

يعتبر انتهت جميع أحداث اللعبة الحالية 2021 منذ يوم 28 أبريل ثم انتهت أيضا منذ أسبوعين بعدم نزول بكجات ايكون مومنت وكذلك نجوم الأسبوع. كما تم نزول رسالة من كونامي منذ 10 أيام عن تحديث إي فوتبول بيس 2022 موبايل تفيد بأن تحديث بيس 2022 موبايل سيكون لها مواصفات خاصة للتشغيل. ومع عدم نزول أي أحداث جديدة أمس الخميس من بكجات بوكس دروو أو ايكون مومنت فهناك تلميح كبير بأن موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل. سيكون الخميس المقبل السادس والعشرين من مايو الجاري. وذلك بعد انتهاء أخر حدث وهو بكج البوكس دروو الحالي. الذي سينتهي يوم الاثنين المقبل 22 من مايو. وسيكون رسميا تحديث eFootball 2022 mobile يوم الخميس المقبل بدون تأجيلات أخرى بمميزات عديدة سوف نعرضها الفقرة المقبلة.

مميزات تحديث eFootball 2022 mobile

سوف يتم تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل بمميزات عديدة ومنتظرة من محبي اللعبة وهي كالتالي.

تحديث إي فوتبول بيس 2022 موبايل سوف يأتي بدون كلمة بيس وتصبح هكذا ( تحديث eFootball 2022 mobile ). كذلك الشعار سوف يتغير إلى حرف e وأدنى الحرف كلمة eFootball.

سوف يأتي بدون كلمة بيس وتصبح هكذا ( ). كذلك الشعار سوف يتغير إلى حرف e وأدنى الحرف كلمة eFootball. جرافيك جديد ومتطور.

لون بطاقات ايكون مومنت سيكون لونها لون وردي.

إضافة متجر من اللاعبين سيتم شراؤهم بعملة gp ولكن سيكون غالي الثمن.

كما ستبدأ اللعبة من الصفر حيث جميع المرتبين حول العالم سيرجع ترتيبهم إلى الصفر مرة أخرى.

خاصية التعليق العربي بنسبة كبيرة بعد نزول صفحة كونامي على تويتر بالعربية.

رفع بطاقات اللاعبين الحاليين لقوة أكبر.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك كيفية تحديث إي فوتبول بيس 2022 موبايل وماهو الموعد الرسمي. وماهي مميزات تحديث eFootball 2022 mobile رسميا. نتمنى لكم منافسة ممتعة مليئة بالتشويق كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.