كيف اعرف ان جوالي يدعم الشحن اللاسلكي وكيفية تفعيل الخاصية

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص حول إجابة سؤال كيف اعرف ان جوالي يدعم الشحن اللاسلكي؟ لذلك وجد العديد من مستخدمي الهواتف الذكية الراحة فيها بالإضافة إلى ذلك أنه منذ تلقي هذه الميزة، تناقضت آراء الموافقة والكره مع بعضها البعض كما وجد البعض أنها مريحة والبعض الآخر عديم الفائدة مقارنةً بالتكاليف المرتفعة، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن الإجابة هذا السؤال.

كيف اعرف ان جوالي يدعم الشحن اللاسلكي

أصبح امتلاك الهاتف الذكي من ضروريات الحياة، وهو ما ينطبق على معظم الأشخاص في مختلف الفئات العملية، حيث أنه من أهم وسائل الاتصال، وتجدر الإشارة إلى أن الهواتف الذكية تختلف في الأنواع والأشكال وأنها تدعم الشحن اللاسلكي، بينما يفتقر الآخرون إلى هذا مع انتشار أجهزة الشحن اللاسلكية.

إذا كان الهاتف مزودًا بتقنية QI فهو يدعم الشحن اللاسلكي، وإذا لم يكن الهاتف بهذه التقنية فهو لا يدعم الشحن اللاسلكي، وفي هذه الحالة يمكن شحنه فقط بشاحن تقليدي.

يمكنك الكشف عن وجود الشحن اللاسلكي من خلال النظر إلى ظهر الهاتف، فإذا كان الهاتف مصنوعًا من المعدن، فهذا يعني أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي، وإذا كان مصنوعًا من الزجاج فالهاتف يدعم الشحن اللاسلكي.

نطاق استخدام الشحن اللاسلكي

نظرًا لقلة الأسلاك في الشاحن اللاسلكي، يعتقد كثير من الناس أن نطاق الشاحن كبير، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، ففي الحقيقة يبلغ نصف قطر استخدام الشحن اللاسلكي من 3 إلى 5 سم فقط، وشحن الشاحن يجب وضع الهاتف على الحامل لتسهيل الشحن، والجدير بالذكر أن الشحن اللاسلكي لا يفعل ذلك يسمح باستخدام الهاتف أثناء الشحن.

تفعيل الشحن اللاسلكي لهواتف samsung

تتمتع أجهزة Samsung بميزة Wpc QI التي تتيح للمستخدمين استخدام أجهزة الشحن اللاسلكية.

يمكنك تنشيط هذه الميزة في إعدادات هاتفك لتتمكن من استخدام الشحن اللاسلكي.

يمكن لمالكي أجهزة Samsung الذكية وضعها على شاحن لاسلكي وتركها لفترة كافية حتى تتم عملية الشحن.

يجب فصله بعد اكتمال عملية الشحن.

تفعيل الشحن اللاسلكي لهواتف Hwawei

انتقل أولاً إلى إعدادات الهاتف ثم انتقل إلى البطارية واضغط على خيار الشحن.

يجب أن يدرك مالك الهاتف أن وضع الهاتف على سطح معدني يتداخل مع عملية الشحن.

يجب أن تعلم أيضًا أن شحن هواتف Huawei لاسلكيًا قد يستغرق وقتًا أطول لإكمال عملية الشحن.

بعد بدء تشغيل الهاتف يجب على صاحب الجهاز التأكد من اكتمال عملية الشحن.

بعد اكتمال عملية الشحن تتم إزالة الشاحن اللاسلكي من الهاتف.

تفعيل الشحن اللاسلكي لهواتف iphone

تحتاج أولاً إلى توصيل الشاحن بالتيار الكهربائي للحصول على الكهرباء اللازمة للشحن لاحقًا.

ضع الهاتف على سطح مستوٍ وتأكد من أن السطح ليس مصنوعًا من المعدن.

قم بتوصيل الشاحن بهاتفك ومن الأفضل وضع شاشة هاتفك في الجانب العلوي للحصول على أفضل تجربة شحن.

بمجرد بدء الشحن ستظهر علامة الطاقة للإشارة إلى أن الهاتف قيد الشحن.

ثم يتم ترك الهاتف للشحن ومن الأفضل تركه حتى اكتمال عملية الشحن.

عندما تمتلئ البطارية تتم إزالة الشحنة واستخدامها.

مميزات الشحن اللاسلكي

عملية الشحن اللاسلكي سهلة لأنك تحتاج فقط إلى وضع الهاتف على الشاحن عند الحاجة واستلامه عند الانتهاء من الشحن.

يزيل الشحن اللاسلكي الفوضى التي تسببها عادة الشاحن العادي.

يساعدك الشحن اللاسلكي على شحن هواتفك الذكية بسرعة وأمان.

يمكن لمالك الهاتف شحنه في أي وقت وفي أي مكان والشحن اللاسلكي يمنح الهاتف وقتًا أطول على عكس الشاحن العادي الذي ينهار بسرعة.

يحمي الشحن اللاسلكي هاتفك من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي حيث يتم عزل الشاحن اللاسلكي في جميع الأوقات.

عيوب الشحن اللاسلكي