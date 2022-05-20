طريقة تحميل ماين كرافت للكمبيوتر 2022 النسخة الأصلية

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عمر شويل - جدة ماين كرافت للكمبيوتر 2022، تعتبر لعبة ماين كرافت من الألعاب التي يستمتع بها العديد من الأفراد في كافة دول العالم، حيث يرغب العديد من المتابعين الحصول على النسخة الأصلية من لعبة ماين كرافت التي يمكن أن يتم اللعب بها من خلال أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والهواتف الذكية، حيث أصبح لايكاد بيت يخلو من هذه الأجهزة إلا وبه لعبة ماين كرافت التي اكتسبت شهرة واسعة.

لعبة ماين كرافت

وزادت شهرة لعبة ماين كرافت خلال الفترة الماضية بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية باستخدام لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي ضمن خطة مسابقة مدرستي تبرمج التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بهدف تعليم الطلاب وتطوير مهاراتهم التقنية وتعلم البرمجيات ونشر ثقافة التطور التكنولوجي لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في كافة دول العالم.

minecraft

وتعد لعبة ماين كرافت أحد الألعاب التي بها العديد من المغامرات والإبداع، حيث أنها تحتوي على العديد من الأشياء التي تحفز اللاعبين من الاستمرار في اللعب لوقت طويل.

ولعبة ماين كرافت هي أحد الألعاب التي قامت بإنتاجها شركة مايكروسوفت الأمريكية المتخصصة في إنتاج البرمجيات المختلفة، حيث تم بدايتها في عام 2009 على يد المطور لسويدي ماركوس بيرسون، قبل أن تقوم شركة مايكروسوفت الأمريكية بالاستحواذ على اللعبىة عام 2014، وبدء تقديم الدعم والتحديثات الخاصة بماين كرافت من خلال الشركة الأمريكية.

إصدرات لعبة ماين كرافت

وزادت شهرة لعبة ماين كرافت خلال الأعمار المختلفة وخاصة وسط الأطفال خلال الفترة الماضية لما فيها من سهولة الاستخدام، كما أن للعبة ثلاثة إصدارات هي:

ماين كرافت الإصدار العادي.

ماين كرافت إصدار الأبراج المحصنة.

ماين كرافت الإصدار التعليمي.

طريقة تحميل ماين كرافت للكمبيوتر

ويمكن البدء في لعبة ماين كرافت في كافة الإصدارات من خلال أجهزة الكمبيوتر حيث يمكن الحصول على اللعبة من خلال الدخول إلى موقع لعبة ماين كرافت الرسمي من خلال زيارة https://www.minecraft.net ومن ثم القيام باختيار الإصدار الذي ترغب في الحصول عليه على جهازك ثم البدء في تحميل لعبة ماين كرافت وتنصيبها على جهازك بطريقة سهلة ثم البدء في الاستمتاع باللعبة.