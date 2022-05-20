هتلعب بشاشة hd توقعات اصدار جراند ثيفت اوتو 6 الجديدة على الهاتف اندرويد grand theft auto 6

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عمر شويل - جدة بعد النجاح الكبير الذى حققته نسخة جراند ثيفت اوتو فايف منذ أن تم إصدارها إلى الآن، فان الشركة قررت إصدار نسخة أخرى جديدة للعبة الأصلية وخصوصا بعد نجاح الأونلاين على جميع أجهزة الكمبيوتر، واعلنت شركة روك ستار جيمز عن إصدارها للنسخة الجديد من اللعبة، فى جميع أنحاء العالم لجميع المتابعين والاعبين الذى طال انتظارهم لها.

توقعات اصدار جراند ثيفت اوتو 6

توجد تسريبات من العديد من المصادر بأن الإصدار القادم من لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو سوف يكون حاملا لرقم 6 وأن اللعبة سوف تكون ولأول مرة بشخصية أنثى تلعب دور البطولة، وأن اللعبة سوف تكون أولى بطولاتها بين الإناث والذكور وهذا يعتبر غريب على اللعبة لأنها لم تصدر هذا الإصدار من قبل، ويقول الكثير عن طريق التسريبات بأن لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو سوف تعود إلى الثمانينات وأن ضم اللعبة الى البطلة الإنثى سوف يجعل للعبة منحنى جديد ومغامرة جديدة وجمهور جديد.

ماهو موعد إصدار جراند ثيفت اوتو 6 النسخة الجديدة

أكد بعض الإعلاميين وقدم تقرير واضح يأكد أن النسخة الجديدة من لعبة جراند ثيفت اوتو 6 قيد وتحت التطوير واكد أيضا من خلال المعلومات المقدمة، انها في مراحل تطورها الأولية وانها سوف يتم إطلاقها بحجمها المتوسط، ولكن هناك وقت كبير على ظهور اللعبة حتى يتم تطورها وتظبيطها بالشكل الذى يليق بالنسخة الجديدة منها، بالرغم ان عشاق اللعبة ومحبينها لا يريدون سماع هذا الكلام لشدة تحمسهم وتشوقهم للنسخة الحديثة.

ماهو التاريخ المتوقع لإصدار النسخة الجديدة من لعبة جراند ثيفت اوتو

توقع العديد من خلال التسريبات عن لعبة جراند ثيفت اوتو أن الإصدار الجديد والنسخة الحديثة منها سوف يتم إطلاقها فى عام ٢٠٢٢ أو فى عام ٢٠٢٣ وهذا التاريخ يعتبر أقصى حد ،ولكن عندما تم الرد من مصدر مسؤول عن أخبار اللعبة ،أكد أنه لم يتم الى الآن تحديد موعد اطلاق الإصدار الجديد من اللعبة، وأن كل مايقال فى هذا الموضوع عبارة عن شائعات لا علاقة لها بالواقع تماما، وأن إصدار اللعبة قد يكون يحتاج إلى انتظار الكثير من السنوات حتى يعلن عنها ويتم اصدارها بشكل واضح ورسمى.