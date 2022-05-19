نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل gta liberty city stories على الجوال والكمبيوتر والمواصفات اللازمة للتشغيل في المقال التالي
نسخة gta liberty city stories هي إحدى أنجح نسخ سلسلة GTA وهي من ألعاب عالم حرب العصابات مفتوح. سبق هذه النسخة جتا سان أندرياس وصدر بعدها فايس سيتي كثلاثية. ظهرت هذه النسخة عام 2005 لأجهزة بلاي ستيشن المحمولة واستمر التعديل والتحديث على النسخة خاصة بعد نجاح الثلاثية جراند ثيفت أوتو سان أندرياس وجراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي وجراند ثيفت أوتو فايس سيتي لتصبح اللعبة متاحة لمزيد من أجهزة ألعاب الفيديو بجانب التطبيق المتاح للجوالات والتابلت. في السطور القادمة سنعرض أهم الأجهزة التي يمكن الاستمتاع باللعبة عليها والمواصفات اللازمة لتشغيلها وطريقة تحميل للجوالات الأندرويد والايفون.
ما هي الأجهزة المتاح عليها لعبة gta liberty city stories؟
- بلاي ستيشن بورتبل
- بلاي ستيشن 2
- أيضا بلاي ستيشن 3
- إكس بوكس
- أجهزة الكمبيوتر الشخصية
- أجهزة مايكروسوفت ويندوز
- أيفون وأيباد
- جوالات نظام أندرويد
المواصفات اللازمة لتشغيل اللعبة على الكمبيوتر:
على الرغم من الجرافيكس المحسنة للعبة gta liberty city stories إلا أن مواصفات الأجهزة اللازمة للعب ليست مرتفعة كثيراً ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- نسخة ويندوز Xp أو Vista أو ويندوز 7 أو أعلى
- ذاكرة عشوائية رامات 1.5 جيجا على الأقل
- مساحة ذاكرة هارد فارغة 16 جيجا بايت على الأقل
- معالج بروسيسور انتل core 2 Duo 1.5 GHz أو AMD Athlon X2 64 2.4 GHz أو أحدث
- سرعة وحدة المعالجة المركزية 1.8 GHz على الأقل
- كارت شاشة Nvidia 256 ميجا بايت
مواصفات تطبيق لعبة gta liberty city stories للجوال:
- التطبيق غير مجاني وإنما يحتاج للشراء وسعره 26.5 ريال سعودي
- التطبيق مناسب لأجهزة أندرويد إصدار 4.0 أو أحدث
- كذلك التطبيق مناسب لأجهزة أيفون وأبل إصدار 8.0 أو أحدث
- مساحة التطبيق نفسه أقل من 100 ميجا بايت
- يحتاج التطبيق مساحة ذاكرة فارغة 2 جيجا بايت على الأقل للعمل دون أعطال
- يحتاج التطبيق لرامات 2.5 جيجا بايت
- التصنيف العمري للعبة هو 17+ لاحتوائه على مشاهد عنف وقتل وسرقة وغيرها
- التطبيق متاح بسبع لغات منها الإنجليزية والفرنسية ولكنه غير متاح بالعربية
طريقة تحميل gta liberty city stories:
تطبيق اللعبة متاح على المتاجر الخاصة بالجوالات ويمكن تنزيله بسهولة في عدة خطوات وهي:
- تأكد من وجود مساحة ذاكرة فارغة على جوالك 2 جيجا بايت على الأقل
- قم بتوصيل جوالك بالانترنت عن طريق واي فاي
- افتح متجر أبل إن كان لديك أيفون أو متجر جوجل إن كان أندرويد
- في خانة البحث اكتب أسم اللعبة وانقر بحث
- قم بدفع ثمن اللعبة وهو 7 دولار عن طريق رصيد المتجر أو البطاقة البنكية
- انقر تثبيت وانتظر لحظات ثم استمتع باللعبة
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