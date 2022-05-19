نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo Find X3 Lite للفئة المتوسطة وسعره في الأسواق في المقال التالي

قامت شركة آوبو بإطلاق هاتف فايند اكس ٣ لايت من ضمن سلسلة find ولكن المميز بخصوص هذا الهاتف أنه يتمتع بمزايا أفضل وأكثر من الإصدارات السابقة بالإضافة إلى المعالج القوي، فقد نقدم لكم مواصفات الجهاز في السطور القادمة والمحتويات المتوفرة بالعلبة عند الشراء. مواصفات هاتف Oppo Find X3 Lite وزن الجهاز ١٩٣ جرام .

الأبعاد ٨.٣×٧٤×١٧٣.٦ مليمتر.

الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم ٦.٧ بوصة.

دقة الشاشة ١٤٤٠× ٣٢١٦ بيكسل.

سطوع الشاشة ١٣٠٠ شمعة ،معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هيرتز .

الشاشة محمية بطبقة زجاج من نوع غورلا جلاس الجيل الخامس منها.

معالج قوي كوالكوم سناب دراجون ،٨ النواة.

نظام تشغيل أند رويد ١١.

الكاميرا الخلفية رباعية بدقات مختلفة في حين أن الكاميرا الأمامية السيفي بدقة ٣٢ ميجا بيكسل.

يدعم شريحتين اتصال ويدعم الجيل الخامس.

يدعم ميزة وجود مكبر صوت ستريو.

الجهاز مقاوم للماء والغبار لمدة نصف ساعة بشهادة IP68 .

مستشعر البصمة موجودة في الهاتف وكذلك يدعم ميزة فتح الجهاز باستخدام الوجه من خلال الكاميرا الأمامية.

البطارية من النوع الغير قابل للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر بحجم ٤٥٠٠ مللي أمبير.

الجهاز يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي السريع والشحن اللاسلكي العكسي.

يوجد نسختين من الجهاز من حيث الذاكرة الصلبة وهي ١٢٨ جيجا بايت ونسخة ٢٥٦ جيجا بايت في حين أن الذاكرة العشوائية واحدة وهي ٨ جيجا بايت رام .

يتوفر الجهاز في ٣ ألوان الأسود الأزرق الأبيض. محتويات علبة Oppo Find X3 Lite جهاز آوبو فايند اكس ٣ لايت. سماعات أذن. سكرين تم ألصاقها مسبقا على الجهاز من أجل حماية الشاشة. رأس شاحن بقوة ٦٦ واط. كابل شحن من نوع type c . جراب شفاف من أجل ظهر الجهاز. دبوس معدني من أجل مكان شريحة الاتصال. الضمان. كتيب لكيفية الاستعمال. سعر جهاز oppo Find X3 Lite في الأسواق يبلغ سعره في الأسواق المصرية وفقا لآخر تحديث ٦٥٠٠ جنيه مصري للنسخة ١٢٨ جيجا بايت.

بينما يبلغ سعر النسخة ٢٥٦ جيجا بايت ٧٤٠٠ جنيه مصري.

يبلغ سعره في أسواق المملكة العربية السعودية ١٥٥٠ ريال سعودي.

بينما يبلغ سعره بالدولار الأمريكي ٤٧٦ دولار أمريكي. عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Oppo Find X3 Lite للفئة المتوسطة وسعره في الأسواق - ثقفني

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