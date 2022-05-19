Realme 9 4G إصدار جديد لهواتف شركة ريلمي | مراجعة الهاتف والأسعار

Realme 9 4G هاتف جديد وإصدار آخر ينضم لسلسلة الهواتف الذكية من شركة ريلمي. حيث أعلنت الشركة عن إطلاق أحدث هواتفها لهذا العام من ضمن سلسلة الـ9 الجديدة والتي ضمت عدد من الهواتف المختلفة. شملت تلك السلسلة هواتف مثل Realme 9 pro ، Realme 9i ، وأيضاً النسخة الأعلي Realme 9 pro plus. يأتي الهاتف مع مواصفات ومميزات داخلية ممتازة مقابل سعر وفئة الهاتف الاقتصادية فيأتي بكاميرا 108 ميجا. مع معالج Snapdragon 680 وشاشة AMOLED بجودة FHD+. والجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت عن إطلاق الهاتف في الأسواق الهندية فقط حتي الآن ، كما يمكن شراؤه Online عبر مواقع البيع المعروفة. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Realme 9 4G.

مواصفات هاتف Realme 9 4G :

‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 178 جراماً.‌

يأتي الهاتف مع خامات من البلاستيك بالكامل في ظهر الهاتف ، وأيضاً الإطار حول جسم الهاتف.‌

كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

يتوفر بالهاتف أيضاً مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري ، لذلك يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

يتوفر الهاتف مع شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.4 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل وبمعدل كثافة 411 بكسل لكل إنش.‌

تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1000 شمعة ، مما يوفر إضاءة عالية ووضوح أعلي لمحتوي الشاشة في وجود أشعة الشمس.‌

الشاشة أيضاً تأتي مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك شاشة الهاتف تتوفر مع دعم معدل تحديث عالي يصل إلي 90 هيرتز ، ليوفر السلاسة والسهولة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

كما أن شاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفر الحماية من الخدوش والكسر.‌

الشاشة كذلك تحتل حوالي 90.8% من جسم الهاتف ، وبالتالي تستغل مساحة أكبر من الهاتف.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم الخاصة من ريلمي Realme UI 3.0.‌

كما يأتي الهاتف مع معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 680 4G ، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع 6 نانو متر.‌

المعالج يحتوي علي أربعة أنوية من نوع Cortex-A73 ، مع تردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري من نوع Cortex-A53 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.9 جيجا هيرتز.‌

كذلك يأتي الهاتف مع معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 610.‌

متوفر من الهاتف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة الهاتف التخزينية تأتي أيضاً من النوع السريع UFS 2.2.

كاميرا هاتف Realme 9 4G :

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتميز بدعم خاصية الـHDR وإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يتوفر الهاتف مع ثلاثة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية Dual Pixel PDAF وبمستشعر من نوع Samsung HM6 .‌

.‌ الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير واسعة 120°.‌

أما الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌

تدعم الكاميرات إمكانية تصوير الـPanorama مع دعم خاصية الـHDR أيضاً ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة عالية حتي الـFHD مع دقة 1080 وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Realme 9 4G مع سماعات من نوع مونو وليست ستيريو‌

كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

لا يدعم الهاتف أيضاً خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم كذلك شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف موجودة أسفل الشاشة ومن نوع Optical ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجه Face ID.‌

يوجد بالهاتف دعم للمستشعرات المعتادة مثل : التسارع ، التقارب ، الجيروسكوب ، والبوصلة.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 75 دقيقة فقط.‌

يأتي بالهاتف أيضاً مدخل شحن من نوع Type C 2.0 السريع ، يتوفر بدعم خاصية OTG.‌

أخيراً يتوفر الهاتف في ثلاثة اختيارات فقط من الألوان المتاحة : الأسود ، الأبيض ،والذهبي.

سعر هاتف Realme 9 4G :

‌232 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 4250 جنية مصري.‌

245 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4490 جنية مصري.

تلك الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق الهندية ، مع إنتظار الإعلان عن الأسعار الرسمية للهاتف في الأسواق العالمية.