نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منعاً للإحراج.. واتساب يعمل على ميزة جديدة رائعة لمغادرة المجموعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يختبر تطبيق واتساب WhatsApp ميزة جديدة على التطبيق، تسمح من خلالها للمستخدمين مغادرة المجموعات بصمت دون علم جميع المستخدمين في تلك المجموعة، حيث تمكن تلك الميزة المستخدم من مغادرة الدردشات دون إشعار جميع المتواجدين في المجموعة، و يتم إبلاغ مسؤولي المجموعات فقط، حيث يحرص التطبيق خلال هذه الفترة على طرح الكثير من الميزات الجديدة على المنصة من أجل الحصول على رضاء ملياري مستخدم، فضلاً عن جذب العديد من العملاء الجدد.

ميزة واتساب بشأن مغادرة المجموعات

من جانبه أشار موقع “livemint” أنه قد لا يرغب الكثير من مستخدمي WhatsApp في المشاركة في مجموعات الدردشة الجماعية الموجدة على المنصة، ولكن لا توجد طريقة للخروج من تلك المجموعات دون إخطار مستخدمي تلك المجموعة، مما يعرضهم للإحراج بشكل كبير، وخاصة عندما تكون مجموعات الأهل والأصدقاء أو رفقاء العمل، لذا يرغب العديد منهم في إيقاف عرض الإشعار الخاص بمغادرة الشخص للمجموعة.

لذ حرصت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب العمل على تلك الميزة، وذلك من اجل التسهيل على المستخدمين ورفع الإحراج عنهم خلال الفترة القادمة، وخاصة أنه قد تكون إضافة هؤلاء الأشخاص في المجموعات دون رغبة منهم، ومن أجل جعل الأمور أقل صعوبة يركز تطبيق WhatsApp جهوده خلال لفترة الماضية على إيجاد طريقة سهلة لمشاركة المحتوى ومغادرة الدردشات الجماعية دون نشر إشعار لجميع المتواجدين ومستخدمي المجموعة على التطبيق، مما يرفع الحرج عن الشخص المغادر للمجموعة.

من جانبه كشف تقرير جديد صادر عن المتخصص في رصد مزايا WhatsApp الجديدة موقع “WABetaInfo” أنه في المستقبل القريب، عندما يخطط الشخص للخروج من مجموعة على منصة الدردشة لن يقوم النظام الأساسي في التطبيق بعرض إشعار الخروج الخاص بالمجموعة على جميع المستخدمين، وأنه لن يتم إخطار أحد سوى مسؤولي المجموعة بأنك قد غادرت دون الحاجة إلى إخبار جميع المستخدمين فيها.

والجدير بالذكر أن تلك الميزة لا تزال تحت الاختبار وقيد التطوير، وأنها سوف تستغرق بعض الوقت من أجل الوصول إلى جميع مستخدمي الإصدار التجريبي من WhatsApp، ومن المتوقع أن تكون قادر على الخروج من الدردشات الجماعية بصمت دون إعلام جميع مستخدمي التطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو أندرويد فضلاً على اصد ارت سطح المكتب، مما يساعد في التخلص من مشكلة الإحراج الكبيرة التي تواجه العديد من المستخدمين عند الخروج من مجموعة الدردشة.