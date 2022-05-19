نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة استهلاك باقة النت اورنج dsl عن طريق الموقع او التطبيق او خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزيد البحث في منصة جوجل على معرفة استهلاك باقة النت اورنج دي اس ال، وتوفر اغلب شركات الانترنت فى مصر على معرفة كل الباقة المستهلكة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بكل شركة. ومن افضل شركات الانترنت هى شركة اورنج لذلك سنكتب لكم معرفة استهلاك باقة اورنج dsl بأفضل الخطوات.

معرفة استهلاك باقة النت اورنج dsl عن طريق الموقع

الدخول الى موقع اورنج الرسمي لشبكة الانترنت ويوجد في هذا الرابط

التسجيل في الموقع عن طريق كلمه حسابي الموجوده في الاعلى.

بعد هذه الخطوات اختار القائمة المنسدلة ونضغط على إدارة الحساب الخاص.

قم بالتحديد على التسجيل والضغط عليها وبعد ذلك نقوم بإدخال رقم الموبايل أو الخط الأرضي الخاص بخدمة النت من اورانج.

ثم اضغط على التالي وانتظر عملية التسجيل ادخال رقم التليفون الارضي والايميل الخاص بك وكلمة المرور.

ثم الدخول على “رصيدى”.

هذا الخطوات الذى يمتلكون حساب على موقع الشركة لإدارة النت الارضى الخاص بالعميل ، وإذا لم يوجد حساب فعليك بالتسجيل وانشاء حساب ثم الدخول إلى القائمة الرئيسية والضغط على ” رصيدى ” معرفة استهلاك باقة النت اورنج الخاص بك

معرفة استهلاك باقة النت اورنج dsl تطبيق my Orange

عليك تحميل التطبيق الخاص بالشركة وهو my Orange Egypt لمعرفة استهلاك النت من الراوتر اورنج هذا الموقع متاح لمعرفة كل شيء في أي وقت وسعر فاتوره النت وتستطيع ايضا ان تقوم بتغيير باقه النت الارضي وشراء اي باقه، وبعد تثبيت التطبيق قم بتسجيل الدخول ومن النفس البيانات التي أدخلتها على الموقع الرئيسي وستلاحظ بعد ادخالك لكافة المعلومات التي يحتاجها خيارات تحتاجها لمعرفة استهلاك باقة النت المنزلي من اورنج بكل سهوله، ومعرفة استهلاك باقة الإنترنت بعد اظهار الخيارات التي تحتاجها اضغط على زر الجانب المخصص للانترنت المنزلي حيث توجد هذه الأيقونة في الصفحه الرئيسيه.

ثقم بكتابة التليفون الارضي الخاص بالانترنت ثم الضغط على ايقونة التأكيد، وبعد تسجيلك كل هذا البيانات سوف تظهر لك كل التفاصيل الذي تتيح لك كيفية معرفة استهلاك باقة انترنت اورنج دي اس ال وستظهر لك عدد جيجا بايت المستخدمة في الساعة واليوم.

خدمة عملاء اورنج الخاص بالنت الارضى

اذا كانت لديك آى مشكلة في تشغيل الراوتر او اي مشاكل في استهلاك الباقات فهناك خدمه عملاء مميزه جدا توفرها شركة أورانج لخدمات الانترنت حيث يوفر لك الدعم الفني الكامل لصالح جميع المشاكل الفنية الخاصة بالراوتر وكيفية التوصيل وكل شيء لمعرفة كل وشرح المشكلة لخدمة العملاء عليك الاتصال بالرقم التالي 16333