نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 1، 2، 3 On Time Sports لمشاهدة الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 1، 2، 3 On Time Sports لمشاهدة الدوري المصري ومباريات المنتخب الوطني المصري الاولمبي والشباب والمنتخب الأول، حيث حصلت سلسلة قنوات on time Sports على كافة حقوق إذاعة مباريات كرة القدم والسلة واليد وبعض الألعاب الأخري، وتعد مباريات الدوري المصري لكرة القدم الاكثر مشاهدة ومتابعة من قبل الملايين وخاصة بعد التوقف الذي كان خلال الفترة الماضية بسبب تجمع المنتخب الوطني المصري للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تردد قناة أون تايم سبورت 1، 2، 3 On Time Sports لمشاهدة الدوري المصري

قدمت قنوات اون تايم سبورت خدمة حصرية لم تسبقها قناة مصرية أخري في إذاعة مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الأخيرة المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي وصل فيها المنتخب الوطني إلي المرحلة النهائية من البطولة ولم يتبقى سوي مباراة فاصلة ينتظرها المنتخب الوطني ويتم إذاعتها أيضاً على قنوات اون تايم سبورتس ON TIME SPORTS، من المتوقع أن يقابل المنتخب الوطني واحد من فرق التصنيف الأول (نيجريا، تونس، الجزائر، المغرب، ساحل العاج)، لذا عليكم ضبط التحديث الجديد لقنوات on time Sports.



خطوات تثبيت مجموعة قنوات اون تايم سبورت

عند بدء تنزيل التردد الجديد لقنوات on time Sports الرياضية على القمر الصناعي نايل سات عليك بإتباع الخطوات التالية:

الضغط على الزر الرئيسي في جهاز الريموت كنترول الخاص بجهاز الرسيفر.

النقر على الزر الاحمر الخاصة بإضافة قناة.

كتابة معدل الترميز 27500.

تسجيل تردد ON TIME SPORTS.

تحديد القمر الصناعي نايل سات.

ضبط الاستقاط على الوضع العمودي.

تردد on time Sports على النايل سات

التردد: 11681.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديدة

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

ابرز الإعلاميين في قنوات اون تايم

مدحت شلبي.

احمد شوبير.

سيف زاهر.

فاروق جعفر.

جمال حمزة.

طه اسماعيل.

عماد متعب.

برامج قناة أون تايم سبورتس

تعد أبرز وأهم البرنامج الرياضية التي يتم بثها على الهواء مباشرة يوميا وتلقي صدي كبير من الجماهير المصرية والعربية برنامج ملعب أون تايم سبورت والذي يقدمه الإعلامي الكبير احمد شوبير والإعلامي سيف زاهر، كما يأتي برنامج مساء أون تايم واحد من أهم البرامج أيضا يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، فضلا عن البرنامج الرائع الدرجة الثالثة الذي يقدمه ابراهيم فائق.

البطولات التي يتم إذاعتها على قنوات ON TIME SPORTS

تقوم مجموعة قنوات اون تايم سبورت بإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر، مباريات دوري السلة للمحرفين، دوري كرة اليد، مباريات تصفيات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، دوري الأبطال والكونفدرالية، مباريات منتخب الشباب، البطولة العربية، ومباريات المنتخب الوطني الأول، وتصفيات كأس العالم.

وصلنا لختام شرح كيفية تردد قناة أون تايم سبورت 1، 2، 3 On Time Sports لمشاهدة الدوري المصري.