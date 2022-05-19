نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ساعة هواوي الجديدة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الأناقة والإبداع يجتمعان ومقاومة للماء في المقال التالي
سعر ومواصفات ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة، شركة هواوي HUAWEI تعلن بشكل رسمي عن إطلاق أجدد الساعات الذكية التابعة لها لهذا العام 2022 ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro، الساعة تتميز بتصميمها الأنيق والعصري الشبابي وهذا لأنها مصنوعة من السيراميك القابل للطي مقاومة للصدا، كما أن الساعة تضم أكثر من 100 برنامج رياضي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة، مقاومة للماء حتى عمق 30 متر، وهناك الكثير من المواصفات الرائعة والغير مسبوقة من شركة هواوي تضمها الساعة الجديدة وسنقدم لكم اهم مواصفاتها.
مواصفات هاتف HUAWEI WATCH GT 3 Pro
الساعة تم إطلاقها في الأسواق الشهر الماضي، ولذلك بدء الجميع بالبحث عن سعرها ومواصفاتها، وأهم مواصفاتها هي:
- الساعة تتميز بتصميمها الأنيق والعصري، كما أنها تصلح للرجال والنساء.
- الهيكل الخارجي للساعة مصنوع من الفولاذ مقاوم ضد الصدأ.
- الحزام مصنوع من السيراميك القابل للطي باللون الأبيض، وهناك نسخة ثانية من الساعة الحزام مصنوع من الجلد.
- كما تتميز الساعة بوزنها الخفيف وهذا يسهل حملها حيث يصل وزنها دون الحزام 50 جرام فقط.
- بينما يصل طول الساعة 42.9 مم، عرضها 42.9 مم، أما السمك 10.5 مم.
- تتميز الساعة لأنها تضم بطارية كبيرة يصل حجمها 530 ملي أمبير، يستمر شحن البطارية لمدة 7 يوم في الاستخدام المتوسط.
- كما أن الساعة الساعة تدعم كافة الأنظمة الاندرويد و الايفون، ونظام تشغيل الساعة من نوع HarmonyOS 2.
- شاشة الساعة شديدة الوضوح من نوع AMOLED، حجم الشاشة 1.32 جرام، بينها يصل دقة الشاشة 466×466 بكسل.
- الساعة تدعم الرد على الاتصالات والرسائل عبر البلوتوث.
- تقيس معدل ضربات القلب، قياس نسبة الأكسجين في الدم، الساعة بها قياس لدرجة الحرارة، التسارع، الدوران.
أهم مميزات ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro
- الساعة مقاومة للغبار والماء حتى عمق 30 متر.
- تدعم تقنية NFC، البلوتوث، GPS.
- تضم الساعة أكثر من 100 برنامج رياضي للحفاظ على اللياقة البدنية.
سعر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro
الساعة أصبحت متوفرة في جميع الأسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية:
- سعر الساعة في الأسواق العالمية 380 دولار أمريكي.
- أما سعرها في المملكة العربية السعودية 1499 ريال سعودي.
- في جمهورية مصر العربية 6900 جنيه مصري.
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