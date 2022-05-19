تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES الإصدار الجديد  علي الأندرويد والايفون والكمبيوتر

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، يحب كثير من الشباب والأطفال الاستمتاع بالمغامرات الشيقة الموجودة في أشهر الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت حيث يهتمون دائما بتحديث الألعاب لكي يتمكنوا من الحصول على الإصدارات الجديدة الخاصة بهذه الألعاب للإستمتاع بها في أي وقت سواء بمفردهم أو يمكن مشاركة اللعبة مع الأصدقاء وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة خطوات تحديث لعبه أي فوتبول بيس على الهواتف الذكية بجميع أنواعها وكذلك على أجهزة الكمبيوتر لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية طريقة تحديث لعبه أي فوتبول بيس بالتفصيل.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

يتم تحديث هذه اللعبة بشكل دائم من قبل الشركة المنتجة لهذه اللعبة حتى يتمكن جميع المستخدمين من الاستمتاع بهذه اللعبة وبالتالي ازداد البحث بشكل كبير حول إمكانية الحصول على الإصدار الجديد الخاص بهذه اللعبة للاستمتاع بها أكثر سواء على الهواتف أو على أجهزة الكمبيوتر.

خطوات تحديث لعبة إي فوتبول بيس علي الأندرويد

يمكن تحديث هذه اللعبة على أجهزة الآيفون من خلال الذهاب إلى متجر الأب ستور وكتابة اسم اللعبة في المكان المخصص للبحث والضغط عليه.

بعد الانتهاء سوف تظهر أمامك صفحة جديدة يتواجد فيها اللينك الخاص باللعبة تقوم بالضغط على كلمة تحديث اللعبة وتنتظر ثواني معدودة سوف يتم تحديث اللعبة بعد ذلك تبدأ بتشغيلها سوف تتمكن من الحصول على التحديثات الجديدة لهذه اللعبة.

يمكن أيضا تحديث هذه اللعبة على أجهزة الأندرويد أو أي أجهزة ذكية من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي أو المتجر الخاص بالهاتف وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك اللعبة تقوم بالضغط على كلمة تحديث اللعبة وتنتظر وقت قليل حتى يتم تحديثها بعد ذلك تبدأ بتشغيل اللعبة والاستمتاع بها.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس علي الكمبيوتر

يمكنكم تحديث هذه اللعبة على أجهزة الكمبيوتر من خلال فتح جهاز الكمبيوتر والدخول إلى المتصفح الخاص بجهاز الكمبيوتر وكتابة اسم اللعبة والبحث عنها.

وبعد أن تظهر اللعبة أمامك تضغط على كلمة تحديث وفي خلال دقائق معدودة سوف يتم تحديث اللعبة وبعد ذلك يمكنك تشغيلها في أي وقت