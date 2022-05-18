نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد وطريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile Widget عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد صدور التحديث الجديد من لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile الشهيرة والتي تعد من أكثر الألعاب شعبية في جميع أنحاء العالم، أصبحت أغلب التساؤلات التي توارد الكثيرين هي طريقة شحن شدات بالطريقة السليمة والتي لا تعرض حسابك إلى الغلق أو أي مشاكل وذلك من خلال الموقع الرسمي للعبة والذي يتيح الشحن بكل سهولة وبدون أي تعقيد، وذلك بدلا من إتباع بعض الطرق الغير آمنة ولتي قد تكلفك غلق الحساب الخاص بك على اللعبة، ولذلك يجب مراعاة أن يكون الشحن من خلال الطريقة الصحيحة والرسمية.

شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile Widget

وتعد لعبة ببجي من أكثر الألعاب التي حققت نجاحات كبيرة وانتشار واسع في أغلب دول العالم، حيث هي لعبة تناسب جميع الأعمار السنية فيلعبها الكبار والصغار، كما أنها مجانية فيمكن تحميلها بكل سهولة عبر الكمبيوتر أو الهاتف والبدء في المغامرات المتعددة التي تحتوي عليها، كما أن ما يميزها أنها تناسب جميع الهواتف بمختلف الأنواع والمواصفات، ولكن كلما ذادت إمكانيات الهاتف كلما كانت اللعبة بأداء أفضل، ويمكنك بذلك المنافسة من الأصدقاء ومحاولة الفوز والبقاء حتى انتهاء اللعبة بدون أن يتم إقصاءك من قبل الفرق الأخرى.

كما تعد اللعبة من أفضل الألعاب من حيث الجرافيك العالي والذي يجعلك تشعر أنك في عالم حقيقي وليس افتراضي، بالإضافة إلى التحكم في الشخصية التي تلعب بها، منذ الهبوط من الطائرة والتي تحتوي على عدد 100 لاعب والبدء في جمع أدوات القتال والتنقل من مكان إلى أخر سواء على الأقدام أو السيارات المختلفة التي تحتوي عليها، كما تتميز ببجي بوجود العديد من الخرائط المختلفة والتي يمكن اللعب فيها كما تشاء وذلك سواء بشكل فردي أو من خلال مجموعة من أصدقاء بحد أقصى 4 أشخاص، وهو ما يجعل نسبة الفوز تكون أكبر بسبب التعاون الذي جعل الفريق أقوى.

ورغم أن اللعبة تعد مجانية بالكامل ويمكن تحميلها بكل سهولة من خلال متجر جوجل بلاي والبدء في التسجيل من خلال حساب فيس بوك أو أي من منصات التواصل الاجتماعي، لتتمكن في الوصول إلى أصدقائك واللعب معاً، إلا أن الشركة المطورة للعبة قامت بتوفير إمكانية في شحن الشدات والذي يكون مدفوع من اجل الحصول على مميزات إضافية في اللعبة، حيث يمكنك شراء العديد من المستلزمات من ملابس وألوان الأسلحة وغيرها.

طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

ورغم وجود بعض المواقع التي تجعلك تقوم بشحن حسابك إلا أن الطريقة الصحيحة هي أن يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي والذي توفره ببجي لجميع اللاعبين سواء عبر الكمبيوتر أو الهاتف، وذلك من خلال إتباع الطريقة الصحيحة والتي نعرضها لكم وذلك تجنبا للتعرض إلى غلق الحساب في حالة الشحن من خلال المواقع الغير شرعية، ولكي تتبع الطريقة السليمة يجب القيام بالآتي:

الدخول على موقع الشحن من خلال البحث عن “shop2game” في محرك جوجل.

تقوم بكتابة الID الخاص بك على اللعبة وتضغط على “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك تقوم بالضغط على “شحن الشدات”.

تقوم بتحديد عدد الشدات التي ترغب فيها.

كتابة كافة البيانات التي يطلبها الموقع.

تقوم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك وقم بتسديد المبلغ المطلوب.

وبذلك يكون قد تم الشحن بنجاح ويمكنك فتح اللعبة والتأكد من وصول الشدات المطلوبة، وتلك الطريقة تجعل حسابك آمن وبدون أن يتعرض إلى أي مشاكل قد تجعله يتوقف عن العمل بسبب اتباع طرق غير سليمة ومخالفة كما أعلنت اللعبة عن حذف تلك الحسابات للحفاظ على القواعد.