نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث جديد في لعبة ماين كرافت 2022 minecraft وتعاون مع Angry Birds لإضافة المزيد من المغامرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة ماين كرافت 2022 minecraft من أبرز الألعاب التي انتشرت بشكل كبير على ساحة الألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم وذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت microsoft الشهيرة عن إطلاقها عبر مختلف الأجهزة الإلكترونية، ومنذ أن تم الإعلان عنها وشهدت نجاح كبير خاصة بين الأطفال، وما جعلها تتميز عن باقي الألعاب هو أنها لا توفر المتعة فقط بل أيضا تساعد على تعليم الأطفال وتوفر لهم المجال للتفكير وهو ما يؤدي إلى تنمية وتطوير معدل الذكاء لديهم، وهو ما جعل العديد من الهيئات التعليمية في مختلف الدول توصي الطلاب بضرورة تنزيل اللعبة والبدء في لعبها.

تحديث لعبة ماين كرافت 2022 minecraft

وفي خطوة كبيرة قامت بها الشركة المطورة للعبة تم الإعلان عن وجود تحديث جديد والذي جاء بعد تعاون مشترك بين شركة مايكروسوفت واللعبة الشهيرة أنجري بيرد angry birds وذلك لإضافة المزيد من المغامرات داخل اللعبة التي تجذب الانتباه بشكل كبير، وجاء ذلك التحديث من أجل إضافة حالة من التنويع داخل اللعبة وعدم الشعور بالملل، حيث شهت الفترة الماضية الكثير من التحديثات والإضافات التي جعلت اللعبة تظل في مقدمة الألعاب التي يحبها الجميع.

ومن خلال ذلك التحديث الجديد سيؤدي إلى إضافة الكثير من المغامرات والمهمات على اللاعبين وهي بإنقاذ الأصدقاء والطيور وحفظ بيض الطيور من الخنازير التي تحاول في مهاجمته بالطرق المختلفة، كما يمكنك اختيار الشخصية التي ترغب باللعب بها ومع كل طائر يتم إنقاذه ستحصل على الجوائز وفتح الشخصيات الأخرى التي يصبح في إمكانك اللعب بها، والتي تكون لديها إمكانيات أكبر في تحقيق الفوز والقضاء على الخنازير الشريرة والحيل التي يقوموا بها.

وما يميز ذلك التعاون أنه جاء بين لعبتين تمتلك كلا منهم شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعل عدد أكبر يقوم باللعب والمشاركة في المغامرة المشتركة بينهم، والتي من المتوقع أن تحقق نجاح كبير، وسوف يتمكن أيضا اللاعبون من اللعب مع أصدقائهم والتعاون في وضع الخطط التي تكنهم من النجاح في إنقاذ الطيور والحصول على الهدف من المغامرة.

طريقة تحميل لعبة minecraft على الجوال

وكانت محركات البحث قد شهدت تفاعل كبير خلال الفترة الماضية وتساؤلات حول طريقة تحميل اللعبة الرائعة التي منذ صدورها وحققت نجاح كبير، حيث يمكنك الحصول عليها والبدء في المغامرات التي سوف تجذب انتباهك بدرجة كبيرة من خلال العالم الذي تم تصميمه داخلها، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية التي تمنحك الكثير من الحماس والتفاعل مع المغامرات والمهمات التي يتم تكليفك بها وتجعلك تبحث دائما على طرق مبتكرة من أجل الوصول إلى الانتصار.

تتيح شركة ميكروسوفت اللعبة على العديد من الأجهزة سواء الكمبيوتر أو البلاي ستيشن أو الجوالات، وذلك لكي يستطيع كل شخص اختيار الوسيلة التي تناسبه، ولكي يتم تحميلها بشكل صحيح عبر الكمبيوتر يجب الدخول على الموقع الرسمي للعبة والضغط على تحميل وتقوم بسداد قيمتها والتي تبلغ 6 دولار أمريكي أو ما يعادلها في بلدك، وسوف تنزل اللعبة بكل سهولة على جهازك وتبدأ المغامرة.

كما يمكن أيضا تحميلها على الجوال سواء كنت من مستخدمي أندرويد أو ios التابع لأجهزة أيفون، حيث تقوم بالدخول على جوجل بلاي أو أبل ستور، وبعد ذلك تقوم بكتابة “minecraft” في صندوق البحث وسوف تظهر لك على الفور وبعد ذلك تقوم بسداد قيمتها عبر البطاقة البنكية، وتضغط على “تنزيل”، وستبدأ اللعبة بالتحميل وتكون على هاتفك خلال ثواني قليلة وتقوم بالتسجيل من خلال حساب فيس بوك الخاص بك وتكون جاهزة للبدء.