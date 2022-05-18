نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز iPhone 14 Pro الجديد ومواصفاته في المقال التالي

أعلنت شركة أيفون الشهيرة للأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمول أنها ستكشف الستار عن جهاز iPhone 14 Pro الجديد وذلك محتمل في شهر سبتمبر لهذا العام 2022 م والذي يتوقع أن يتمتع بالعديد من المزايا الرائعة والخصائص، إليكم في هذا المقال مجموعة من التسريبات حول مواصفات الجهاز الجديد وسعره فتابعونا. جهاز iPhone 14 Pro تسريبات حول مواصفات جهاز ايفون الجديد: سيتم إمداد الجهاز بالمعالج Apple A16 Bionic خمسة نانو متر.

المعالج سداسي النواه والمعالج من النوع Apple GPU خماسي النواه.

يتميز الهاتف الجديد بكاميرا امامية بدقة 16 ميجا بكسل.

الكاميرا خلفية بدقة 16+16+16+16 ميجا بكسل.

ابعاد هذا هاتف الخارجية من حيث الطول والعرض والسمك 160.8 × 78.1 × 7.7 .

وزن الموبايل خفيف يعادل 240 جرام

يحتوي الجهاز على ميكرفون الثانوي به خاصية حجب الضوضاء.

يمكن في هذا الجهاز استخدام شبكات الجيل الثاني الـ 2G وكذلك الجيل الثالث الـ 3G وأيضاً الرابع 4G والخامس 5G.

يمكنك تصوير العديد من الفيديوهات بالجهاز وستكون بدقة الـ 4K بمعدل إلتقاط يصل إلى ثلاثين إطار في الثانية الواحدة.

يمكن عبر الجهاز تشغيل الواي فاي بتردد الـ b/g/n جهاز iPhone 14 Pro وأهم مميزاته: واجهة الأيفون الجديد زجاجية مصنوعة من زجاج الغوريلا وكذلك الظهر من الزجاج ولكن مدعم بإطار من التيتانيوم.

شاشة الجهاز Liquid Retina XDR mini-LED LCD وحجمها 6.7 بوصة.

تتميز الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وكثافتها 457 بكسل لكل إنش.

تتيمز الشاشة بسطوع 1200 شمعة ودقتها تعادل 2778 × 1284 بكسل .

أبعاد عرض الشاشة نسبتها 19.5:9 حيث تعرض محتويات الشاشة بنسبة 86.6٪.

تم تدعيم الشاشة بطبقة حامية مصنوعة من زجاج السيراميك.

هذا الزجاج تميز بأنه المقاوم للخدش.

تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10+ وخاصية الـ Dolby Vision.

يتوفر من الجهاز كارت موميري بمساحة كبيرة. سعر الجهاز المتوقع: يتوقع أن يتوفر ايفون 14 السعر النسخة 256 جيجا بسعر 1099 دولار أما النسخة 512 جيجا فستتوفر يسعر 1200 دولار والنسخة 1 تيرا ستتوفر بسعر 1400 دولار.

بالنسبة لسعر الجهاز في مصر فسيكون بسعر 24000 جنيه وذلك للنسخة 256 جيجا أما نسخة 512 جيجا فسعرها 28000 جنيه.

سيتوفر الجهاز في المملكة العربية السعودية بسعر 5100 ريال لنسخة 256 جيجا من الهاتف وكذلك ونسخة 512 جيجا بسعر 5700 ريال. عمر شويل - جدة جهاز iPhone 14 Pro الجديد ومواصفاته - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز iPhone 14 Pro الجديد ومواصفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.