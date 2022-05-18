آخر إصدارات شركة آبل شركة آبل تعلن عن هاتفها الجديد آيفون SE 

ازداد التنافس بين شركات الهواتف بشكل كبير، خاصة مع وجود رغبة دائمة في شراء هاتف جديد ذات مواصفات حديثة من قبل المستخدمين، حيث يرغب كل فرد في اقتناء هاتف يميزه عن الفرد الآخر، وهكذا تتوالى المنافسات بين الأفراد وبالتالي بين الشركات، ليظهر كل فرد ما لديه من قدرات في تصنيع هاتف يمكنه سد احتياجات المستخدمين في التصفح واللعب والعمل، باعتبار ذلك هو أهم ما يميز الهاتف في عصرنا هذا، وتعتبر شركة آبل من الشركات المتميزة في صناعة الهواتف والتي تهتم بشكل دائم في إبهار المستخدمين بكل ما هو جديد كما سنرى سويا.

شركة آبل تعلن عن هاتفها الجديد آيفون SE

اعتادت شركة آبل على عقد مؤتمر عند وجود نية لإصدار هاتف جديد، لذا أعلنت يوم الثلاثاء الماضي خلال مؤتمرها عن اقتراب نزول هاتف Apple +TV ، آيفون SE في الأسواق، ولكن تستقبل الشركة الحجز المسبق للجهاز بداية من يوم الجمعة الموافق 13 مايو، وعن موعد نزول الهاتف الأسواق بالفعل فمن المقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، وتتمتع شاشة الهاتف الأمامية والخلفية بالمتانة والقوة على عكس الإصدارات السابقة، كما أن المعالج من النوع A15، ويدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس، أما الجديد في الجهاز فهو توافره باللون الأخضر.

آبل تطلق خاصية المشاركة العائلية

أصبحت مشكلة استخدام الأطفال للهواتف من المشكلات التي تؤرق كل أب وأم، لذا سعت شركة آبل على إيجاد خاصية تساعد في تأمين الأطفال من مخاطر الهواتف عند تركها لهم لفترة طويلة عن طريق خاصية المشاركة العائلية والتي يمكن الولوج إليها عن طريق إعدادات الهاتف واختيار Apple ID، حيث يمكن للآباء التحكم في حسابات الأبناء على المواقع المختلفة عن طريق هذه الخاصية.