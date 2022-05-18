انت الان تتابع خبر بسبب مفاجئ .. انخفاض حاد لأسعار سامسونج جالكسي اس 22 مقارنة بهذه الهواتف ويصل ثمنه لهذا الحد الغير متوقع ! (قائمة بالأسعار) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعتبر سلسلتا هاتفي سامسونج اس 22 وآيفون 13 هي الهواتف للرائدة، والتي تأتي هذه الهواتف بنفس الأسعار تقريبًا، وأعلن تقرير جديد كشفه عن أنّ هواتف سامسونج تنخفض بقيمة أكبر من هواتف الشركات الأخرى عند القيام بإعادة البيع.

[جالكسي اس 22]

تفاصيل هواتف جالكسي اس 22

وطبقا لتقرير جديد من SellCell، فإنّ ثمن الجيل الرائد الحالي من جلاكسي تنخفض أسرع من سلسلة iPhone 13 بالإضافة لسلسلة جوجل بكسل الجديدة.

حيث أن التقرير قارن بين iPhone 13 mini الذي يأتي بسعر حوالي 699 دولارًا أمريكيًا، و Galaxy S22 الذي يبلغ سعره حوالي 799 دولارًا أمريكيًا، وهاتف جوجل بكسل 6 الذي يأتي بسعر 599 دولارًا أمريكيًا، وذكر التقرير أنّه في غضون شهرين فقط من الإطلاق، تبين أن iPhone 13 احتفظ بأفضل قيمة إذا قرر المستخدم إعادة بيعه.

على الرغم من أن هذا ليس مفاجئًا بشكل خاص لأن هواتف آبل احتفظت دائمًا بقيمة أفضل من الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام Android سواءً مقارنة بسامسونج أو غيرها.

وأضاف التقرير أن جالكسي اس 22 كان لديه أسوأ قيمة احتفاظ به، حيث انخفضت قيمة إعادة البيع إلى 46.8 في المائة من الأصل في غضون شهرين فقط بعد إطلاق، من ناحية أخرى، فقدت سلسلة Pixel 6 حوالي 41.5 بالمائة فقط من قيمتها الأصلية خلال نفس الفترة الزمنية.

[جالكسي اس 22 - Galaxy S22 انخفاض قيمة هواتف السلسلة بنسبة صادمة مقارنة بهذه الهواتف]

بالإضافة إلى ذلك، شهدت سلسلة iPhone 13 انخفاضًا قليلًا نسبيًا مقارنة بالشركات الأخرى، حيث جاء الانخفاض بنسبة 16.4 في المائة من حيث القيمة في الشهرين الأولين.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف Pixel 6 استعاد بعض قيمته بعد الشهر الأول، وهو ما يُشاهد عادةً في أجهزة iPhone وحدها، كان هاتف جالكسي اس 22 بلس هو الأسرع في فقدان القيمة.

بينما كان Pixel 6 Pro هو الأسوأ أداءً بين هواتف جوجل، أما بالنسبة لشركة آبل، فقد iPhone 13 mini أكبر قيمة، بينما فقد طراز iPhone 13 Pro Max حوالي 3.8 بالمائة فقط من قيمته الأصلية حتى بعد شهرين من إطلاقه، لذلك يشير التقرير أن iPhone هو استثمار أفضل بكثير بشكل عام.