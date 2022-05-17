انت الان تتابع خبر صور تجسسية لـGLC 2023 الجديدة قبل إطلاقها في يونيو المُقبل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قبل أسابيع قليلة من طرحها بشكل رسمي، في الأول من يونيو المقبل، نشرت شركة مرسيدس، صورًا تشويقية لـ سيارتها الجديدة الكروس أوفر المدمجة GLC، حيث تم الكشف عن مجموعة جديدة من المواصفات، شملت التصميم الداخلي والخارجي.

تخطط مرسيدس بنز إلى أن يحل هذا الجيل الجديد من السيارة محل الجيل الحالي، والذي دخل الإنتاج مرة أخرى في عام 2015، كذلك من المفترض أن تنافس السيارة الجديدة مع سيارات عديدة أخرى مثل Audi Q5 و BMW X3.

وقالت مرسيدس إنها ستعلن بشكل رسمي عن GLC، في الأول من يونيو الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من خلال بث مباشر عبر الإنترنت على منصات الشركة.

قبل أسابيع قليلة من طرحها بشكل رسمي، في الأول من يونيو المقبل، نشرت شركة مرسيدس، صورًا تشويقية لـ سيارتها الجديدة الكروس أوفر المدمجة GLC، حيث تم الكشف عن مجموعة جديدة من المواصفات، شملت التصميم الداخلي والخارجي. تخطط مرسيدس بنز إلى أن يحل هذا الجيل الجديد من السيارة محل الجيل الحالي، والذي دخل الإنتاج مرة أخرى في عام 2015، كذلك من المفترض أن تنافس السيارة الجديدة مع سيارات عديدة أخرى مثل Audi Q5 و BMW X3. وقالت مرسيدس إنها ستعلن بشكل رسمي عن GLC، في الأول من يونيو الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من خلال بث مباشر عبر الإنترنت على منصات الشركة. ومن خلال الصور، أكد الخبراء أن السيارة الجديدة ستتمتع بمجموعة من المميزات، خاصًة على الطرق الوعرة، وقمرة قيادة رقمية بالكامل، ومعدات قياسية واسعة النطاق، كذلك المصابيح الخلفية الأقل حجما مقارنة بالمصابيح الخلفية، والمصد الخلفي الأكثر عدوانية. وتظهر الصور أن السيارة الجديدة قريبة جدًا من طراز AMG Line، خاصًة فيما يتعلق بـ الأجزاء الأخيرة جنبًا إلى جنب مع جناح الباب الخلفي وتصميم العجلات، بالإضافة إلى غطاء فتحة تعبئة الوقود، حيث تم نقله من اليمين إلى المصد الخلفي الأيسر. وتشتمل GLC الجديدة على مصابيح أمامية مشابهة لتلك المجهزة في الفئة C الجديدة، وشبكة جديدة وغطاء محرك السيارة ومقابض أبواب منخفضة، كذلك يتوقع الخبراء أن 2023 GLC لديها بصمة أكبر قليلاً، الأمر الذي يعمل على تحسين الحيز الخلفي للأرجل ومنطقة الشحن.

ومن خلال الصور، أكد الخبراء أن السيارة الجديدة ستتمتع بمجموعة من المميزات، خاصًة على الطرق الوعرة، وقمرة قيادة رقمية بالكامل، ومعدات قياسية واسعة النطاق، كذلك المصابيح الخلفية الأقل حجما مقارنة بالمصابيح الخلفية، والمصد الخلفي الأكثر عدوانية.

وتظهر الصور أن السيارة الجديدة قريبة جدًا من طراز AMG Line، خاصًة فيما يتعلق بـ الأجزاء الأخيرة جنبًا إلى جنب مع جناح الباب الخلفي وتصميم العجلات، بالإضافة إلى غطاء فتحة تعبئة الوقود، حيث تم نقله من اليمين إلى المصد الخلفي الأيسر.

وتشتمل GLC الجديدة على مصابيح أمامية مشابهة لتلك المجهزة في الفئة C الجديدة، وشبكة جديدة وغطاء محرك السيارة ومقابض أبواب منخفضة، كذلك يتوقع الخبراء أن 2023 GLC لديها بصمة أكبر قليلاً، الأمر الذي يعمل على تحسين الحيز الخلفي للأرجل ومنطقة الشحن.