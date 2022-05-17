نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث eFootball 2022 mobile بالتعليق العربي رسالة جديدة من كونامي تؤكد موعد نزول بيس 2022 موبايل وماهو الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث eFootball 2022 mobile ، انطلقت أمس فاعليات تحديث يوم الاثنين في بيس 2021. حيث أطلقت كونامي التحديث الأسبوعي المخصص ليوم الاثنين من مباريات ماتش داي ومباريات الأون لاين. كما أرسلت مع التحديث رسالة هامة بخصوص تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل. حيث رسميا وبصفة رسمية سيتم نزول اللعبة في الأيام القليلة القادمة. كذلك عمليات البحث عن تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل أزدادت مؤخرا على محرك بحث جوجل. بعد نزول رسائل من كونامي تفيد بأن الإصدار القادم قد أقترب. فيجب الاستعداد من الآن للمنافسة القوية التي ستحدث في الإصدار الجديد. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية عملة تحديث اللعبة بدون مشاكل بطريقة رسمية. كذلك موعد نزول بيس 2022 موبايل رسميا وماهو الجديد الذي سيحدث في اللعبة. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

موعد تحديث eFootball 2022 mobile رسميا

بعد عدة تأجيلات استمرت منذ 6 أشهر حتى يومنا هذا. أطلقت كونامي رسالة نصية هامة عن موعد نزول بيس 2022 موبايل. حيث قامت اللعبة ببداية إنهاء أحداثها حدث يلي الأخر. وذلك منذ ثلاثة أسابيع تقريبا وبدأت اللعبة في إنهاء اللاعبين وبيعهم بالنقاط. كذلك بعد يومين من الآن سوف تنتهي هدايا بطاقات اللاعبين الكرة السوداء والكرة الذهبية. ومنذ أسبوعين لا يتم إطلاق بكجات ايكون مومنت في تحديثات يوم الخميس وكذلك بكجات نجوم الأسبوع.

أما بالنسبة لليوم المحدد الذي يمكن فيه تحميل بيس 2022 موبايل فهو غالبا يوم الخميس 26 من مايو الجاري. وذلك بعد انتهاء بكج البوكس دروو للاعبين الأساطير. وذلك سينتهي يوم 22 من مايو 2022 كما ستدخل اللعبة في صيانة تامة من ذلك اليوم وحتى تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل. يوم الخميس 26 من مايو الجاري.

كيفية تحديث eFootball 2022 mobile

تحديث بيس 2022 موبايل رسميا سيكون متاحا في الموعد الذي ذكرناه في الفقرة السابقة. ويتم تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل من خلال المتاجر الرسمية لكل جوال ولتنزيلها على جوالات أندرويد يجب متابعة الخطوات الأتية.

التأكد من اتصال بالبيانات (الأنترنت).

كذلك يمكن الدخول على جوجل بلاي والبحث عن تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل .

. ثم يتم الضغط على اللعبة وتثبيتها مجانا. ويجب ملاحظة أن طريقة تحديث eFootball 2022 mobile للمستخدمين الجدد فقط.

ماهو الجديد في إي فوتبول بيس 2022 موبايل

جرافيك خرافي بنظام متطور.

تغيير شعار اللعبة بوضع حرف e وبدون أسم pes في اللعبة.

بعد تنزيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل سوف يتم تغيير بطاقات الايكون مومنت إلى اللون الوردي.

سوف يتم تغيير بطاقات الايكون مومنت إلى اللون الوردي. كما أن هناك خبر بأن ترتيب المستخدمين سيتم إلغاؤه وتبدأ اللعبة من جديد للمستخدمين الحاليين والجدد.

رفع بطاقات بعض اللاعبين أكثر من الإصدار السابق.

الخبر الأهم وهو أنضمام خاصية التعليق العربي في اللعبة بنسبة كبيرة.

لقد توصلنا الآن إلى نهاية مقالتنا عن كيفية تحديث eFootball 2022 mobile بالخطوات. وموعد نزول بيس 2022 موبايل كذلك ماهو الجديد في الإصدار المنتظر من محبي اللعبة نتمنى لكم منافسة قوية كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.