نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار ميزة جديدة 2022 لتطبيق واتساب WhatsApp تسهل الكثير على المستخدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى تطبيق واتساب WhatsApp على اختبار ميزة جديدة مفاجأة للجماهير تساعد الكثير من مستخدمي التطبيق والذي وصل عددهم أكثر من مليار مستخدم في العالم بأكمله، حيث يحرص التطبيق على تقديم الكثير من الجود اللازمة للتحديثات الجديدة في هذه الفترة في ظل منافسة قوية بين العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة في العالم، وذلك من أجل جذب الكثير من المستخدمين والعملاء الجدد للتطبيق خلال الفترة القادمة في الآونة الأخرة وأن جميع التطبيقات تسعى في تنافس قوي لإصدار ميزات وخصائص جديدة على منصة أندرويد و Apple وفي هذه المقالة سوف نوضح الكثير من أسرار تطبيق واتساب المخفية على المستخدم.

خفايا ميزة تطبيق واتساب الجديدة للمستخدمين

تختبر منصة واتس آب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بفلترة الدردشات، حيث أن المنصة سوف تُطلق خاصيتها الجديدة حصرياً لحسابات الأعمال للمستخدمين، وأنها سوف تقوم بإتاحة لهم بإدارة الدردشات المتعددة بكفاءة أعلى من الموجودة حالياً، وذلك حرصاً من التطبيق على توفير الكثير من الخصائص الجديدة التي تُساعد المستخدم وتسهل عليهم الكثير من الأمور المهمة، ومن جانبه أشار موقع عالمى وفق التقرير الذي نشره متتبع تطبيق واتس اب الموثوق به خلال الساعات الماضية “WABetaInfo”، إلى أن الميزة الجديدة توفر عوامل تصفية للدردشات بجميع الإصدارات المختلفة لتطبيق الأعمال من WhatsApp سواء على هواتف Android أو iOS، وذلك فضلاً على إصدار سطح المكتب.

تتيح ميزة Chat filters للمستخدم عدد من الميزات الرائعة منها إمكانية العثور على الدردشات بطريقة سريعة مما توفر الكثير من الوقت على مستخدمي التطبيق، كما تضمن المرشحات خيارات تسهيل عملية البحث عن الدردشات الغير مقرؤة والأرقام الغير مخزنة وجهات الاتصال والمجموعات، حيث تؤدي تحديد أحد الخيارات إلى إظهار الدردشات المرغوب فيها فقط دون غيرها، مما تساعد على التنقل بطريقة سريعة.

أسرار تطبيق واتساب لجميع هواتف المحمول

أهم خفايا مميزات تطبيق واتس أب التي يحتاج المستخدم لمعرفتها ومن أهمها خاصية إخفاء أنك متصل على الواتساب، خاصية الاستماع إلى المقاطع الصوتية قبل الإرسال، تفعيل رسائل ذاتية الاختفاء، خاصية إخفاء أنك شاهدت الحالة، خاصية تغيير الخط في الWhatsApp تغيير الحجم والشكل، خاصية اختصار المحادثة على الشاشة وسوف نقوم بشرح بعض الأسرار بالتفصيل.

ميزة إخفاء Online على الواتساب

في الكثير من الأوقات يرغب بها المستخدم في أن يصبح غير مرئي على تطبيق الواتس آب فيمكن تفعيل ذلك من خلال الخطوات التالية:

فتح تطبيق واتس أب على الهاتف.

نذهب إلى خيار الإعدادات ومن ثَم الحساب ويليه النقر على ” الخصوصية”.

بعد ذلك نجد خيار آخر ظهور وسوف يتم منح بعض الخيارات ومنها “جِهات الاتصال” وخيار “لا أحد”.

الضغط على الخيار التالي “لا أحد” لإخفاء آخر ظهور.

ميزة إخفاء أنك شاهدت الحالة

يرغب المستخدم في الواتساب أن يقوم بمشاهدة حالة بعض الأشخاص، ولكنه يرغب في المشاهدة دون علم المستخدم الآخر بأنه شاهد الحالة، فيما يلي خطوات الإخفاء: