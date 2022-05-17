تسريبات جديدة تكشف مواصفات الوحش الكوري الجديد سامسونج Galaxy S23 Ultra وموعد طرحه بالأسواق.. يتحدى أحدث أجهزة أبل وهواوي

ـ كاميرا Galaxy S23 Ultra:

هذا ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra بالكامل، ولكن استطاعت التسريبات أن توضح كيف سيكون الهاتف مميزًا، لأنه يمتلك كاميرا خلفية ثلاثية، الأولى بدقة 200 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، وبذلك تصبح جميع كاميرات الهاتف عالية الدقة ومناسبة للتصوير ومكالمات الفيديو.

ـ بطارية جلاكسي S23 Ultra:

ووفق موقع “Gadgets Now” الخاص بأخبار التكنولوجيا، فإن الهاتف يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي من نوع ليثيوم بوليمر، وبجانب ذلك، يدعم Galaxy S23 Ultra تقنية البلوتوث وشبكة الواي فاي ونظام تحديد المواقع ومستشعر لقراءة البصمة.

ـ مميزات هاتف Galaxy S23 Ultra

يسمح باستخدام شريحتين اتصال.

يمتلك ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

حجم الشاشة هو 6.8 بوصة.

دقة الشاشة هي 1440 × 3200 بكسل.

يمتلك ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت.

موعد طرح هاتف جلاكسي S23 Ultra

ووفق التسريبات، فإن شركة سامسونج ستقوم بطرح هاتفها الجديد بداية العام المقبل، ولكنها لم تستقر حتى الآن على سعر الهاتف في الأسواق، ولكن من المتوقع أن يتخطى الـ19 ألف جنيه في مصر؛ حيث أن تم طرح النسخة السابقة Galaxy S22 Ultra بسعر 19 ألف جنيه.