انت الان تتابع خبر بشحن بطارية حطمت سامسونج و أبل .. شاومي تكشف عن جهاز Xiaomi Mi Band 7 بمواصفات خرافية ولا في الأحلام .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - في المدة الأخيرة ، الكثير من الأشخاص سمعوا عن جهاز قابل للارتداء الحامل والذي اطلق عليه شاومي مي باند 7 – Mi Band 7.
وبالرغم من ذلك لم تتواجد بقية التفاصيل الدقيقة لهذا الجهاز التقني ، الا أنه من اليوم بدأت تسريبات حديثة بالكشف عن قرب إطلاق الساعة الذكية .
حيث كشف الموقع التقني Weibo عن تفاصيل جديده أكدت على أن السوار الذكي سوف يصل إلى السوق قريبًا ، رغما عن عدم وجود تاريخ إطلاق محدد ، واشارت التقارير بأنه سوف يأتي مع هاتف جديد.
في الواقع ، لا يوجد شيء غريب في هذا البيان حيث حصل Xiaomi Mi Band 7 على شهادات متعددة. وبالتالي ، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن السوار الذكي سيتم الكشف عنه في المستقبل القريب (شهر مايو المقبل).
في الوقت نفسه ، سمعنا عن ميزاته الرئيسية. بالطبع ، سنتعرف على المزيد من المواصفات عندما يتم طرحها. لكن في الوقت الحالي ، نعلم أن Xiaomi Mi Band 7 سيأتي بالعديد من التحسينات. على سبيل المثال ، سيأتي بشاشة أكبر ، ويدعم العرض الدائم ، وما إلى ذلك.
مواصفات شاومي مي باند 7 – Xiaomi Mi Band 7
قبل فترة ، ظهر Mi Band 7 على المواقع الإلكترونية SGS-CEBEC و Indonesia Telecom بنفس رقم الطراز M2129B1. وقد أظهرت القوائم أن شاومي مي باند 7 سيحتوي على بطارية مدمجة سعة 250 مللي أمبير في الساعة.
وفيه ترقية كبيرة على نظيره السابق سوار Xiaomi Mi Band 6 الذي كان يحتوي على بطارية مدمجة بسعة 125 مللي أمبير في الساعة ، وبالتالي يجب أن يوفر النطاق الذكي عمر بطارية أطول مرتيْن من الطراز الحالي.
ونشرت تقارير سابقة أن السوار الذكي Mi Band 7 قد يكون له شاشة أكبر من سابقه ، وإذا كنت تتذكر فإن الطراز الحالي يتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.56 إنش، كما ستبلغ دقة الشاشة 192 × 490 بكسل وستدعم أيضًا وظيفة العرض الثابت.
ومع ذلك ، فإن الميزة الأكبر ستكون وظيفة GPS المدمجة. بمعنى آخر ، سيتمكن المستخدمون من استخدام السوار لتسجيل أنشطة مثل المشي والجري دون الحاجة إلى هاتف ذكي.
سيتضمن Xiaomi Mi Band 7 أيضًا وظيفة منبه ذكي يعمل تلقائيًا على تنبيه المستخدم للنوم الخفيف قبل 30 دقيقة من المنبه المحدد مسبقًا ، كما يدعم وضع توفير الطاقة الذي يمكن أن يطيل عمر البطارية.
يجب أن نذكر أيضًا أن شاومي مي باند 7 سيعمل مع تطبيقات نظام التشغيل Zepp.
ختامًا ، يمكننا أن نعتقد أنه سيتم إصدار الجهاز القابل للارتداء جنبًا إلى جنب مع الهاتف المنتظر Xiaomi Mi 12 Ultra ، حيث وفقًا لآخر التسريبات ، من المفترض أن يصل الهاتف إلى المتاجر في 10 مايو المقبل. وبالتالي ، إذا لم يكن هناك شيء عرضي ، فسيتم الإعلان عن Mi Band 7 في غضون أسبوعين فقط .