بشحن بطارية حطمت سامسونج و أبل .. شاومي تكشف عن جهاز Xiaomi Mi Band 7 بمواصفات خرافية ولا في الأحلام .. تعرف عليها!

وبالرغم من ذلك لم تتواجد بقية التفاصيل الدقيقة لهذا الجهاز التقني ، الا أنه من اليوم بدأت تسريبات حديثة بالكشف عن قرب إطلاق الساعة الذكية .

حيث كشف الموقع التقني Weibo عن تفاصيل جديده أكدت على أن السوار الذكي سوف يصل إلى السوق قريبًا ، رغما عن عدم وجود تاريخ إطلاق محدد ، واشارت التقارير بأنه سوف يأتي مع هاتف جديد.

في الواقع ، لا يوجد شيء غريب في هذا البيان حيث حصل Xiaomi Mi Band 7 على شهادات متعددة. وبالتالي ، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن السوار الذكي سيتم الكشف عنه في المستقبل القريب (شهر مايو المقبل).

في الوقت نفسه ، سمعنا عن ميزاته الرئيسية. بالطبع ، سنتعرف على المزيد من المواصفات عندما يتم طرحها. لكن في الوقت الحالي ، نعلم أن Xiaomi Mi Band 7 سيأتي بالعديد من التحسينات. على سبيل المثال ، سيأتي بشاشة أكبر ، ويدعم العرض الدائم ، وما إلى ذلك.

مواصفات شاومي مي باند 7 – Xiaomi Mi Band 7

قبل فترة ، ظهر Mi Band 7 على المواقع الإلكترونية SGS-CEBEC و Indonesia Telecom بنفس رقم الطراز M2129B1. وقد أظهرت القوائم أن شاومي مي باند 7 سيحتوي على بطارية مدمجة سعة 250 مللي أمبير في الساعة.

وفيه ترقية كبيرة على نظيره السابق سوار Xiaomi Mi Band 6 الذي كان يحتوي على بطارية مدمجة بسعة 125 مللي أمبير في الساعة ، وبالتالي يجب أن يوفر النطاق الذكي عمر بطارية أطول مرتيْن من الطراز الحالي.

ونشرت تقارير سابقة أن السوار الذكي Mi Band 7 قد يكون له شاشة أكبر من سابقه ، وإذا كنت تتذكر فإن الطراز الحالي يتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.56 إنش، كما ستبلغ دقة الشاشة 192 × 490 بكسل وستدعم أيضًا وظيفة العرض الثابت.

ومع ذلك ، فإن الميزة الأكبر ستكون وظيفة GPS المدمجة. بمعنى آخر ، سيتمكن المستخدمون من استخدام السوار لتسجيل أنشطة مثل المشي والجري دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

سيتضمن Xiaomi Mi Band 7 أيضًا وظيفة منبه ذكي يعمل تلقائيًا على تنبيه المستخدم للنوم الخفيف قبل 30 دقيقة من المنبه المحدد مسبقًا ، كما يدعم وضع توفير الطاقة الذي يمكن أن يطيل عمر البطارية.

يجب أن نذكر أيضًا أن شاومي مي باند 7 سيعمل مع تطبيقات نظام التشغيل Zepp.

ختامًا ، يمكننا أن نعتقد أنه سيتم إصدار الجهاز القابل للارتداء جنبًا إلى جنب مع الهاتف المنتظر Xiaomi Mi 12 Ultra ، حيث وفقًا لآخر التسريبات ، من المفترض أن يصل الهاتف إلى المتاجر في 10 مايو المقبل. وبالتالي ، إذا لم يكن هناك شيء عرضي ، فسيتم الإعلان عن Mi Band 7 في غضون أسبوعين فقط .