اشحن شدات ببجي بأي كمية عن طريق جووجل بلاي بهذه الطريقة

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شحن شدات ببجي عن طريق جووجل بلاي يعتبر من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على شدات ببجي، حيث يبدأ موسم أجازة نهاية العام الدراسي ويعود الكثير من الأطفال والأولاد إلى ممارسة الألعاب المفضلة لديهم والتي من المؤكد أن من بينهم لعبة ببجي حيث يلعبها الملايين حول العالم، ومن أجل مزيد من التميز يقوم الشباب بشحن شدات ببجي لشحن الموسم الجديد في اللعبة حيث أن القيام بتلك المهمات التي تحددها اللعبة وتتجدد بشكل أسبوعي يعطي الكثير من المميزات التي تميز اللاعب المحترف عن اللاعب العادي.
شحن شدات ببجي 2022
وكنا قد تحدثنا في وقت سابق عن طريقة شحن شدات ببجي عن طريق موقع midasbuy الذي يمكنك الوصول إليه من خلال محركات البحث، ويوفر الموقع عدة طريق مختلفة من وسائل الدفع يمكنك اختيار أحدهما إذا قررت استخدام تلك الطريقة وهي تتضمن الدفع بالكارت الشخصي عن طريق البنك، وبالنسبة لمن لا يمتلك هذه الطريقة يمكنه استخدام خدمة المحافظ الإلكترونية بالنسبة للمصريين مثل محفظة فودافون كاش، حيث تمنحك المحفظة خدمة إصدار كارت مؤقت يتم استخدامه لمرة واحدة، فيمكنك استخراج رقم بطاقة لشراء ما تريد من شدات على الموقع المذكور.
شحن شدات ببجي عن طريق جووجل بلاي
ولشحن شدات ببجي عن طريق جووجل بلاي عليك إتباع الخطوات الآتية:
- قم بالدخول إلى حسابك على جووجل بلاي من خلال المتجر.
- اضغط على صورة حسابك من أعلى الشاشة يمينا أو يسارا حسب لغة البرنامج لديك.
- اختار الدفع والإشتراكات أو Payments and subscriptions.
- اختار طريقة الدفع أو Payment methods.
- هنا يتوفر طريقتان الأولى أن تقوم بإدخال بطاقة بنكية تابعة لحسابك البنكي الخاص بك لإتمام الدفع.
- والثانية يمكن استخدام الدفع عن طريق رصيد Vodafone وهي من الخدمات المميزة التي تقدمها جووجل لمن لا يمتلك الحساب البنكي.
- يرجى العلم أنه لاستخدام الدفع عن طريق رصيد فودافون يجب أن تقوم باستخدام الإنترنت عن طريق شبكة الإتصال وليس خدمة الوايفاي.
- ادخل إلى حسابك على لعبة ببجي، ثم اختر الخدمة التي تريد أن تشحن فيها عدد الشدات.
- أكمل عملية الدفع من خلال خدمة جووجل بلاي لتتمتع بشحن الموسم الجديد أو ما تقوم بشراءه.
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