جوجل تتيح للمستخدمين المطالبة بإزالة البيانات الشخصية من نتائج البحث

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:22 مساءً - طرحت شركة جوجل Google عددا من السياسات والأدوات الجديدة التى تتيح للمستخدمين طلب إزالة البيانات الشخصية بسرعة وسهولة، مثل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو حتى العنوان الفعلي من نتائج البحث.

وحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن المستخدمين في السابق كان عليهم إظهار دليل على وجود ضرر محتمل ، مثل الاستجواب أو سرقة الهوية لاجبار جوجل على إزالة معلوماتهم الشخصية من نتائج البحث.

وأصبح بإمكان مستخدمي جوجل في الوقت الحالي إزالة معلوماتهم من النتائج لأي سبب وبنقرة زر واحدة فقط، في حين لا يجوز للشركة إزالة البيانات الشخصية من نتائج البحث الخاصة بها إذا كانت المعلومات ذات أهمية إخبارية.

وقالت شركة جوجل إنه يمكن لأي شخص ملء نموذج عبر الإنترنت لإرسال طلب إزالة، حيث سيتمكن المستخدمون الذين يجدون معلوماتهم الشخصية في نتائج البحث من طلب إزالة البيانات ببضع نقرات فقط.

وأكدت الشركة أن الأداة ستكون متاحة في الأشهر المقبلة، كما أنها تريد معالجة جميع طلبات الإزالة بسرعة ، وسيتم اتخاذ القرارات من خلال مجموعة من الأدوات الحسابية والمراقبة البشرية للطلبات.