نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل جوال هواوي بسعر رخيص في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل جوال هواوي بسعر رخيص ، إذا كنت تبحث عن أفضل وأرخص هواتف Huawei بدون أي مقارنات والكثير من الأبحاث ، فنحن نوصي بهاتف Huawei P40 lite الرائد في فئة الهواتف ذات الميزانية المحدودة.
هناك الكثير من الخيارات ، لكن اختيارنا لهذا الهاتف هو أنه تم طرحه في عام 2020 ، لذا فهو ليس قديمًا جدًا على عكس بعض أفضل الهواتف المصنفة التي انخفض سعرها وتم إصدارها في السنوات القليلة الماضية ولم يعد الحصول على التحديثات والدعم .
ارخص اسعار جوال هواوي 2022
بسعر رسمي يبلغ 299 يورو ، يتميز Huawei P40 Lite بشاشة IPS مقاس 6.4 بوصة و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية ، وهو مدعوم بمعالج HiSilicon Kirin 810 ، وهو أحد أقوى المعالجات. مزود ببطارية 4200 مللي أمبير.
مع Android 10 وواجهة مستخدم EMUI 10 ، يستخدم Huawei P40 Lite أحدث التقنيات مع مشكلة واحدة فقط: إنه لأمر مخز أنه يفتقر إلى خدمات Google ، لكن متجر Huawei به الكثير من التطبيقات والألعاب الشائعة.
أفضل جوال هواوي بسعر رخيص
في أحدث سلسلة هواتف Huawei Nova ، نجد Huawei nova 8i ، الذي أطلقته الشركة في صيف عام 2021 ، وهو من أرخص الهواتف بسعر 400 دولار.
تدعم شاشة FHD Plus مقاس 6.67 بوصة أيضًا العديد من الميزات الرائعة ، بما في ذلك Dark و Eye Comfort و Smart Resolution Mode ، مما يوفر عمر البطارية عن طريق تقليل دقة بعض التطبيقات.
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يتميز الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 662 في هذا الطراز ، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت و 128 جيجا بايت
إذا كنت تبحث عن هاتف ألعاب ، فإن Snapdragon 662 ليس معالجًا مثاليًا ، ولكنه قادر على تشغيل أحدث ألعاب الفيديو.
تتميز وحدة الكاميرا الخلفية الدائرية بمستشعر 64 ميجابكسل و 1 / 1.7 بوصة وفتحة f / 1.9 ، إلى جانب عدسة 8 ميجابكسل وزوج من مستشعرات 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية.
في الجزء الأمامي من الجهاز ، يمكن لـ Nova 8i استخدام الكاميرا لتسجيل لقطات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.
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