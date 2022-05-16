قابل للطي.. هاتف هواوي Huawei P50 Pocket… يثير منافسة قويه بأسواق الهواتف المحمولة تعرف على سعره

قابل للطي.. هاتف هواوي Huawei P50 Pocket من أحدث التقنيات التكنولوجية في عالم أجهزة المحمول هي تقنية طي الهاتف، واتجهت الكثير من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة إلى تصنيع أحدث أجهزتها بهذه التقنية، ولعل أبرز هذه الشركات هي الشركة الصينية هواوي والتي دائمًا ما تسعى إلى الريادة والتربع على عرش الهواتف المحمولة وإثارة الشغف لتجربه إصداراتها المتعددة، ومؤخرًا قد أعلنت عن إصدار أحدث أجهزتها Huawei P50 Pocket وينافس هذا الجهاز، الهاتف الذي أطلقته شركة سامسونج الكورية بتقنية طي الجهاز، وسوف نستعرض سويًا كافة امكانيات الجهاز الجديد من هواوي وكذلك سعره المطروح في الأسواق.

مواصفات الهاتف Huawei P50 Pocket القابل للطي

من المتوقع تحقيق الجهاز الجديد من هواوي Huawei P50 Pocket نجاحاً كبيراً في عالم أجهزة المحمول، وذلك بسبب المواصفات والمميزات التي يحتوي عليها، ومن أبرز تلك المواصفات:

يتوفر هاتف Huawei P50 Pocket باللونين الأبيض والأسود، ويشبه التصميم الخارجي للهاتف الصدفة.

يبلغ الوزن الكلي للهاتف 190 جم.

في حالة طي الجهاز، يظهر شاشة صغيرة قياس 1 بوصة في الخلف، تظهر الساعة والتاريخ والاشعارات.

بينما يتوفر الجهاز بشاشة رئيسية مرنة قياس 6.9 بوصة، بجودة OLED وتقنية عرض Full HD، وتبلغ دقة عرضها 1080×2640 بكسل، بالإضافة إلى دعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز.

كذلك يتميز جهاز Huawei P50 Pocket الجديد بمعالج قوي من كوالكم وهو Snapdragon 888، ويعمل بدقة 5 نانو/متر، والذي يعمل على توفير الطاقة.

تبلغ ذاكرة الهاتف العشوائية 12 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت، بينما تبلغ المساحة الداخلية 128، 256 جيجابايت.

يحتوي جهاز Huawei P50 Pocket على ثلاث كاميرات أساسية بدقة 40، 32، 13 ميجا بكسل.

كما يمتاز الجهاز ببطارية قوية تدوم لساعات طويلة سعتها 4000 مللي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 66 وات.

سعر هاتف Huawei P50 Pocket الجديد القابل للطي

يتساءل الكثير من العملاء الذين ينتظرون طرح الهاتف الجديد من الشركة الصينية Huawei P50 Pocket القابل للطي عن سعر الجهاز، وذلك للنسخة التي مساحتها الداخلية 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، المطروح باللون الأبيض إذ يبلغ في الأسواق الأوروبية حوالي 1412 دولار امريكي، أي ما يعادل 25.800 جنيه مصري.