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عمر شويل - جدة أفضل طرق شحن شدات ببجي 2022 وفتح الكثير من الصناديق أسرار جديدة قد تعرفها لأول مرة سواء كنت من عشاق PUBG MOBILE وتداوم اللعب، أو كنت من اللاعبون المبتدئين في لعبة ببجي، تلك أهم الألعاب الإلكترونية في العالم من حيث إقبال الملايين عليها حول العالم، وخاصة شبابنا العربي حيث تحظي اللعبة اهتمام الكثير من الشباب الصغار والكبار أيضا، فمن أهم ما قد يكون عائق أمام من يلعب ببجي هو الطريقة الصحيحة لشحن الشدات.

أفضل طرق شحن شدات ببجي 2022

تعرض بعض الأشخاص في الفترة الأخيرة إلي غلق حسابهم الخاص في لعبة ببجي موبايل وذلك بسبب الانتهاكات الغير شرعية التي قام بها هؤلاء الأشخاص فمنهم من يعرف الخطأ ومنهم من لا يعرف، ألا وهو طريقة الشحن الغير شرعية التي تكون سبب واضح لغلق الحاسب الخاص بك، لهذا الأمر وجب علينا أن نوضح إليكم أن الطرق الشرعية التي لا تسبب لكم أيقاف أو تعطيل حسابك في اللعبة، لذا سنقدم لكم موقع شحن شدات ببجي أحد أهم المواقع الإلكترونية لشحن الألعاب الإلكترونية.

خطوات شحن لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE

توفيرا للجهد والوقت تتمكن الآن من بيتك أو من أي مكان في العالم شحن لعبة ببجي موبايل من خلال سلسلة خطوات بسيطة وسهلة الاستخدام لاي مرحلة عمرية تتم كالتالي:

دخول الشخص الراغب في عملية الشحن إلي موقع midasbuy. الضغط على PUBG. اختيار الدولة التي منها يلعب هذا الشخص. تسجيل رقم الأيدي الخاصة باللاعب. اختيار فئة الشحن التي يحتجاها اللاعب. تحديد الطريقة المميزة للشحن.

بعد الانتهاء من إجراءات الشحن يجب عليك الدخول إلي حسابك في اللعب والتأكد من وصول الشدات UC التي قمت بشحنها، حيث أن هناك كثير من الطرق ولكن ما ذكرناه سلفا هي الأيسر لكم، تتيح هذه الطريقة أن تقوم بالشحن عن طريق الموبايل، وذلك بعد أن تقوم باختيار أحد شركات الاتصالات كطريقة دفع أساسية، ومنها سيطلب منك تسجيل رقم الجوال الذي سيتم منه سحب الرصيد الخاص بالشحن.

شحن شداد ببجي عن طريق الكود

يمكنكم شحن لعبة ببجي موبايل عن طريق الكود وذلك بعد الدخول على موقع لعبة ببجي الاصلي ومن ثم التسجيل عن طريق Facebook كما هو موضح بالصورة التي تظهر امامك في هذه الخطوة، بعدها قم بإدخال الكود في pubg ومن ثم قم بتأكيد الكود، حدد بعدها طريقة الدفع المناسبة، حدد أيضاً عدد المراد شرائها، سجل بيانات وسيلة الدفع.

تحديث ببجي الجديد

ضمت لعبة ببجي موبايل في التحديث الجديد النجم الكبير الممثل العربي محمد هنيدي، والذي يظهر بشخصية الحقيقية وصوته الجذاب والمميز والذي ابهر الملايين من العرب، نظراً لإسقاطه في مواقف اللعبة، الأمر الذي يزيد من شعبة اللعبة في الوطن العربي، الأمر الذي حدث أيضاً مؤخرا في لعبة فري فاير الذي ضم النجم المصري أيضاً محمد رمضان.

قائمة أسلحة ببجي

تتضمن أسلحة لعبة ببجي الكثير من المعدات القوية التي يمكنكم استخدامها لإتمام عمليات القتال، فقد يجهل الكثيرون اقوي أسلحة ببجي الخارقة التي بدونها لا يتمكن اللاعب من القتال، فلكل سلاح من الأسلحة خصائص تضم الضرر الأصلي للرصاصة وكذلك السعة المخزنة للرصاص والوقت بين أطلاق الرصاص المتتالي وخريطة الاختراق، لذا يمكنكم الآن التعرف علي اخطر أسلحة ببجي.

وصلنا معكم إلي ختام توضيح أفضل طرق شحن شدات ببجي 2022 وفتح الكثير من الصناديق أسرار جديدة