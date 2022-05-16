نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile والحصول على هدايا تصل إلى 1500 شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل والحصول على 1500 شدة، بطريقة أكثر أماناً بعيداً عن الطرق الغير شرعية التي تتسبب في حدوث مشاكل كبيرة في حسابات اللاعبين التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لذا سنقدم لكم في هذا التقرير البسيطة كيفية شحن PUBG MOBILE من أجل شراء الأدوات والتجهيزات وكذلك الأسلحة والملابس المطلوبة في لعبة ببجي موبايل، وضمان الاستمرار في المنافسة في اللعب لفترات زمنية طويلة، حيث يعد شحن شدات ببجي النقطة الأهم في اللعبة والتي بدونها لم يتمكن اللاعب في مواصلة الاستمتاع بمغامرات هذه اللعبة التي تجاوز عدد من قاموا بتحميلها النصف مليار شخص حول العالم في الفترة الأخيرة، نكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

شحن شدات ببجي موبايل

هناك العديد من طرق شحن PUBG MOBILE ولكن الأهم هو الشحن من الموقع الرسمي الذي يوفر لك الشحن مضاف عليها الهدايا والتي قد تصل إلي 660 شدة مجانية وفي بعض الأحيان تصل عدد الشدات المجانية إلي 1400 شدة، خطوات الشحن من الموقع تبدو بسيطة للغاية كل ما هنالك هو التوجه إلي موقع شحن ببجي وتحديد احد طرق الدفع المتاحة منها على سبيل المثال الشحن عن طريق شركات المحمول مثل اتصالات أو زين أو فودافون أو ما شابه ذلك كلا حسب دولتك، بعدها يجب عليك القيام بتحديد عدد الشدات التي تريدها وتسجيل معرف الناشر الخاص بك وانتظار وصول الشدات إلى حسابك، نوضح لكم في الفقرة التالية أسعار الشدات في معظم الدول العربية.

أسعار شحن PUBG MOBILE والهدايا في السعودية

تختلف أسعار شحن شدات لعبة ببجي من دولة إلى دولة أي باختلاف العملة تختلف عدد الشدات ولكن الهدايا التي يقدمها موقع ببجي عند كل عملية شحن، فعند شحن 600 شدة تحصل علي 150 شدة مجانية وذلك بقيمة 36.99 ريال إذا كنت تشحن هذه الشدات من المملكة العربية السعودية، أما إذا كنت ترغب في شحن 1500 شدة تحصل علي هدية 555 شدة مجانية بقيمة 90 ريال سعودي.



شراء شدات pubg من الأمارات

قيمة 1875 شدة من شدات ببجي بقيمة 690 درهم أماراتي.

بقيمة 690 درهم أماراتي. سعر 340 شدة تساوي 18درهم أماراتي وذلك بخلاف الشدات المجانية التي تحصل عليها.

قيمة 128 شدة تساوي 34 درهم أماراتي.

أسعار شحن شدات بوبجي بالأردن



عند شحن 60 يوسي uc يتم خصم 1 دينار من رصيدك.

شحن 660 يوسي uc يتم خصم 8 دينار من رصيدك.

عند شحن 1800 يوسي uc يتم خصم 20 دينار من رصيدك.

في حال شحن 3850 يوسي uc يتم خصم 38 دينار من رصيدك.

عند شحن 8100 يوسي uc يتم خصم 73 دينار من رصيدك.

في حال شحن 16200 يوسي uc يتم خصم 142 دينار من رصيدك.

عند شحن 24300 يوسي uc يتم خصم 210 دينار من رصيدك.

أسعار شدات ببجي من مصر

في حالة شراء 63 شدة يجب عليك خصم 10 جنية من رصيدك، أما في حالة شحن 198 شدة يتم خصم من رصيدك 48 جنية مصري، أما إذا كنت ترغب في الحصول علي شدات كثيرة فيمكنك الحصول علي شدات تصل إلي 1995 شدة وذلك مقابل 400 جنية مصري، وتتفاوت أسعار الشدات علي حسب الكمية المطلوبة.

أسعار شدات pubg من العراق

جاءت أسعار الشحن في في العراق كالتالي:

شحن 690 شدة بقيمة 11930 دينار عراقي.

عند شحن 128 شدة بقيمة 2386 دينار عراقي.

شحن 63 شدة مقابل 1193 دينار عراقي.

عند شحن 340 شدة مقابل 5965 دينار عراقي.

أسعار شحن شدات ببجي من الجزائر

تضم أسعار الشحن الجديدة في لعبة ببجي التالي:

عند شحن الشدات 180 يتم خصم 354.55 دينار جزائري.

في حالة شحن 60 شدة يتم خصم 118 دينار جزائري.

عند شحن الشدات 30 يتم خصم 58 دينار جزائري.

خطوات شحن شدات pubg mobile

يمكنكم الشحن والحصول علي هدايا شحن ببجي الكثيرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي احد متصفحات الأنترنت والبحث عن Midasbuy. النقر علي القائمة اليسري بعد فتح الموقع. الضغط علي علم دولتك. النقر علي شراء uc. تحديد عدد uc وتحديد طريقة الدفع.

المواصفات المطلوبة لتحميل لعبة ببجي

أهم ما يجب عليك التأكد منه قبل الدخول في مراحل الشحن في ببجي موبايل هو مواصفات هاتف المحمول التي تلعب عليها ببجي أو الايفون او pc حيث يتطلب منك اولا ان يكون هاتف يحتوي على ذاكرة داخلية لا تقل عن 4 جيجا بايت وعشوائية لا تقل عن 4 جيجا بايت ومعالج قوي ويفضل استخدام أحدث أنظمة التشغيل مثل ويندوز 7 للكمبيوتر واندرويد 5.0.1 علي الأقل، بعد أن تتأكد من أن هذه المواصفات تتوافق مع جهازك هنا تبدا إتباع الخطوات اللازمة في شحن شدات ببجي موبايل.

كيفية تنزيل لعبة فري فاير

هناك 3 قواعد هامة يجب عليك أن تتبعها أثناء القيام بتحميل وتثبيت اللعبة،

بداية يجب عليك القيام بتنزيل bluestacks ومن ثم القيام بتثبيتها على الجهاز، بعدها عليك اكمال عملية التسجيل على جوجل بلاي. البحث عن Garena free fire world series بشرط البحث في الزوية اليمنى ومن ثم القيام بتثبيتها. بعد التثبيت يمكنك من الآن اللعب بعد ظهور أيقونة اللعبة على الشاشة.

إلى هنا وصلنا إلى ختام شحن شدات ببجي موبايل والحصول على 1500 شدة.