Google pixel 6a هاتف جديد من شركة جوجل | مراجعة الهاتف والأسعار

Google Pixel 6a هاتف جوجل الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً ضمن فعاليات مؤتمر جوجل الخاص Google IO. حيث أعلنت الشركة مؤخراً في مؤتمرها السنوي عن هاتف جديد ينضم لعائلة الـPixel وهو هاتف Pixel 6a. جاء الهاتف ضمن مجموعة من الاخبار الجديدة والتي افتتحت الشركة بها جانب الهارد وير. كذلك وقد أعلنت الشركة أيضاً عن بعض التحسينات في جانب السوفت وير في النظام الداخلي لها وبعض البرامج. يأتي الهاتف استكمالاً لمسيرة النجاح الذي حققته الشركة من خلال الإصدارين السابقيين Pixel 6 و Pixel 6 pro. والذان قدما مجموعة ممتازة من المواصفات الداخلية بداية من معالج جوجل الجديد Google Tensor. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Pixel 6a وما يقدمه من مميزات.

مواصفات هاتف Google pixel 6a :

‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 178 جراماً.‌

كما يأتي مع خامات تصنيع خارجية من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف للحماية.‌

الهاتف يتوفر بإمكانية تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، لكن لا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

الهاتف أيضاً يتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كذلك الهاتف يأتي مع مقاومة الغبار والماء بشهادة IP67 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

تأتي شاشة الهاتف من نوع OLED وبحجم 6.1 إنش ، تتميز أيضاً بجودة الـFHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل لكل إنش وبمعدل كثافة 429 بكسل لكل إنش.‌

وبحجم 6.1 إنش ، تتميز أيضاً بجودة الـFHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل لكل إنش وبمعدل كثافة 429 بكسل لكل إنش.‌ يأتي الهاتف مع معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز.‌

كذلك الشاشة تتوفر بأبعاد عرض 20:9 ، والتي توفر تجربة مميزة في الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

وبالنسبة للحماية فشاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، لتوفير بعض الحماية من الخدوش والكسر.‌

كما تتوفر الشاشة أيضاً بدعم خاصية Always on Display ، الخاصة بعرض الاشعارات علي شاشة قفل الهاتف.‌

يعمل الهاتف بنظام التشغيل الخاص من شركة جوجل Android 12.‌

كذلك يأتي بمعالج جوجل الخاص والمميز Google Tensor ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌ المعالج ثماني النواة يحتوي علي نواتين من نوع Cortex-X1 ، وتعملان بتردد يصل إلي 2.80 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي نواتين أخرتين من نوع Cortex-A76 ، لكن بتردد أقل يصل إلي 2.25 جيجا هيرتز.‌

مع وجود أربعة أنوية متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، وبتردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

أما عن معالج الرسوميات GPU ، فيتوفر بالهاتف معالج من شركة ARM وهو Mali-G78 MP20.‌

يتوفر الهاتف في إصدار واحد فقط من مساحة التخزين المتوفرة ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كما أن ذاكرة التخزين المتوفرة بالهاتف تأتي من نوع UFS 3.1 ، لتوفير سرعة أكبر في نقل البيانات.

كاميرا هاتف Google pixel 6a :

‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم خاصية الـAuto-HDR والـPanorama.‌

كما يأتي الهاتف مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأساسية تتوفر بدقة 12.2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، تتوفر بدعم المثبت البصري OIS وخاصية Dual-Pixel PDAF.‌

أما الكاميرا الثانية فتأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وبزاوية تصوير واسعة 114°.‌

تتوفر الكاميرات بدعم عدد من الخصائص مثل Pixel Shift ، Auto-HDR ، وتصوير البانوراما.‌

كما يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي Dual-Tone.‌

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار.‌

كذلك الهاتف متوفر بدعم خاصية التثبيت الالكتروني Gyro-EIS والمثبت البصري OIS ، لتوفير الثبات عند تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌كما المتوقع سماعات الهاتف تأتي من نوع Stereo Speakers ، مع تجربة صوتية مميزة.‌

لكن لا يتوفر بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي ، فلا يمكن تركيب سماعات الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف من نوع Optical وموجودة أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

كما يتوفر بالهاتف عدد من المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، وأيضاً الضغط.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4410 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 18 وات.‌

كذلك يأتي مدخل الشحن بالهاتف من النوع السريع Type C 3.1.‌

متوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأخضر ، الأبيض ، والأسود.

سعر هاتف Google pixel 6a :

‌450 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8240 جنية مصري.

الهاتف متوفر للحجز المسبق علي موقع جوجل الرسمي بداية من يوم 21 من شهر 7 القادم. مع فتح باب الحجز لمنتجات جوجل الجديدة أيضاً نفس اليوم.