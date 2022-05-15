خبير ينصح جميع مستخدمي هواتف ايفون بحذف هذا التطبيق فوراً منعاً للمشكلات

توالت التحذيرات خلال الفترة الأخيرة من تطبيق شهير على هواتف ايفون، حيث أكد خبير تكنولوجي بضرورة حذف التطبيق على تلك الهواتف لأنه يستخدم مساحة كبيرة للغاية، مما يؤدي إلى ظهور عدد من المشكلات وبطء الهاتف وتعطل بعض التطبيقات الأخرى، وهى من إحدى الصعوبات التي تواجه العديد من متسخدمي تلك الهواتف خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب الكثير منهم في الحصول على هاتف سريع وقوي من أجل ممارسة لمهام اليومية بكل سهولة ويسر خلال المرحلة القادمة.

خبير ينصح مستخدمي هواتف ايفون بحذف تطبيق Spotify

أشار الخبير التكنولوجي ” Shane Liuw ” من خلال تصريحات لموقع”SheFinds”، أن تلك المشكلة واحدة من المشكلات والصعوبات التي تواجه المستخدمين على تلك الهواتف، وخاصة عندما يكون الأمر متعلق بزيادة مساحة التخزين، حيث يجب المستخدمين أنفسهم مع الكثير من الفيديوهات والصور التي لا يريدون حذفها، هنا يجب لاتجاه إلى بعض التطبيقات الموجودة على الهتف من أجل حذفها، حيث أكد الخبير على أن تطبيق Spotify للموسيقى هو أحد التطبيقات الشهيرة التي يجب حذفها فوراً من هواتف ايفون، لأنه يستهلك مساحة تخزينية كبيرة تصل إلى 2 جيجا بايت من الذاكرة التخزينية للهاتف.

نصح “ليو” جميع مستخدمي تلك الهواتف بضرورة حذف لتطبيق دون التفكير عندما تكون الذاكرة مليئة، مع لبحث عن بديل آخر من أجل سماع الموسيقى والأغاني التي يحبها المستخدمين حيث أكد أنه عندما يكون من الصعب على المستخدم التخلي عن تطبيق Spotify سبوتيفاي، يجب على المستخدمين استخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال، حيث تعتبر مشكلة المساحة التخزينية للهاتف من أهم الأشياء التي يرغب العديد من المستخدمين على ترك مساحة خالية للفيديوهات والصور الجديدة التي يريدون التقاطها في العديد من المناسبات.

وفي نهاية المقال ننصح جميع مستخدمي تلكم الهواتف بضرورة حذف التطبيق نظراً لحصوله على مساحة تخزينية كبيرة والتي تصل إلى 2 جيجا بايت، وهى مساحة كبيرة للغاية مقارنة بالتطبيقات الأخرى، ووفق ما أشار إليه الخبير فإنه من الأفضل البحث عن تطبيق بديل بمساحة أقل من التي يستخدمها تطبيق Spotify سبوتيفاي، والحصول على الأغاني والموسيقى التي يرغب فيها من خلال التطبيق الجديد الأقل حجماً.