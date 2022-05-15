نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات جوال Oppo Reno 8 Pro عملاق الهواتف الذكية آوبو رينو 8 برو في المقال التالي

سعر ومواصفات جوال Oppo Reno 8 Pro الذي كشفت عنه شركة آوبو العالمية جوالها الجديد Oppo Reno8 Pro ليدخل في دائرة المنافسة للهواتف الذكية، التي تضم مواصفات مميزة مثل المعالج ثماني النواة بجانب اندرويد ١٢، مع جسم الهاتف المصنوع من البلاستيك القوي الغير قابل للكسر والخدش مع سرعة البصمة، التي تكون مدمجة علي الشاشة، فضلاً عن دعمه إلى شبكات الجيل الخامس ومن خلال هذا المقال نتناول تقرير مفصل عن سعر ومواصفات ومميزات وعيوب الهاتف وكل ما يخص موبايل Oppo Reno 8 Pro. مواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro البطارية: سعة ٦٠٠٠ مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.

الشحن: يدعم الشحن السريع بقوة ٦٥واط.

جسم الهاتف: يدعم اللون أزرق، اسود، ذهبي، بجانب جسم الهاتف مصنوع البلاستيك الغير قابل للخدش والكسر مع الشاشة من الزجاج مع وزن الجوال ١٨٠ جرام، البصمة مدمجة بالشاشة .

أبعاد الموبايل: ١٥٨.٢ ، ٧٣.٢ ، ٧.٥ ملم، ونذكركم بسعر ومواصفات هاتف اوبو a16 e .

. الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة ٣٢ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.4 ، تسجيل الفيديو fbs [email protected]

الكاميرا الخلفية: ثلاثية الالتقاط الاولي تحتوي علي دقة ٦٤ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.7 اما الثانية بدقة ٨ ميجا بكسل مزودة بعدسة f2.4 الثالثة بدقة تصوير ماكرو ٨ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.4، تدعم الفلاش، التقاط الفيديو [email protected] , 4k @30fps.

نظام التشغيل: اندرويد ١٢.

الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس.

الشرائح: يحتوي علي شريحتين نانو sim في وضع الاستعداد.

المعالج: snapdragon 888 ثماني النواة مثل هاتف ريلمي v25 .

. الذاكرة العشوائية: يدعم رامات عشوائية نسخة ١٦ جيجا بايت واخري ١٢ جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية للجوال: ٥١٢ جيجا بايت ذاكرة تخزينية للهاتف.

الشاشة: حجم ٦.٥٥ بوصة، نوع الشاشة super Amo lED، ألوان الشاشة واحد مليار لون، قوة الإضاءة ١١٠٠ شمعة، معدل التحديث ١٤٤ هرتز.

الاتصال: يحتوي علي وأى فاي للنت، يدعم بلوتوث اصدار ٥.٢ ، يحتوي علي خاصية NFC، كما يدعم GPS لتحديد الموقع، ويحتوي علي USB.

الصوت والوسائط: السماعة الخارجية ستيريو، درجة الصوت عالية وممتازة، ونذكركم برابط سعر سامسونج جلاكسي s22 الترا. مميزات موبايل آوبو Reno 8 Pro يحتوي علي سماعة خارجية عالية ذو جودة ممتازة.

يمتاز بشاشة كبيرة من نوع اموليد بحيث تكون واضحة الرؤية في أشعة الشمس.

المعالج ثماني النواة وذو أداء عالي مع الألعاب الثقيلة.

يدعم بطارية ذو سعة تخزين كبيرة تقدر بحوالي ٦٠٠٠ مللي أمبير غير قابلة للإزالة مع الشحن السريع.

الكاميرا الخلفية تحتوي علي خاصية 8kللالتقاط وتسجيل الفيديو.

يحتوي علي اندرويد ١٢.

الجوال: يدعم شبكات 2G,3G,4G,5G.

مزود بخاصية NFC.

الذاكرة العشوائية يدعم رامات ١٢ جيجا بايت ونسخة اخري ١٦ جيجا بايت رامات، واليكم رابط مفاجأة فيفو اكس 80 برو بلاص. عيوب هاتف آوبو رينو ٨ برو الهاتف غير مقاوم للماء.

لا يدعم لمبة الاشعارات.

عدم توافر راديو FM.

لا يحتوي علي الشحن اللاسلكي.

يلاحظ سخونة الهاتف بنسبة بسيطة عند الضغط العالي في الاستعمال.

الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش والتقاط الفيديو لا يدعم خاصية .4k, 8k.

الجوال لا يدعم ذاكرة تخزين خارجية كارت الميموري. سعر جوال Oppo Reno 8 Pro شراء الهاتف من جمهورية مصر العربية ٨٧٥٠ جنية مصري.

قيمة الجوال بالمملكة العربية السعودية ١٦٠٠ ريال سعودي.

ثمن الموبايل بالدولار الأمريكي ٤٠٠ دولار.

سعره في المغرب ٤٨٣٥ درهم، ونذكركم برابط سعرريلمي c35. علبة الهاتف Oppo Reno 8 Pro دبوس معدني.

الجهاز Oppo Reno8 Pro.

أسكرينه حماية الشاشة.

راس الشاحن.

سلك USB.

الضمان.

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