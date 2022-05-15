نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد PUB MOBILE 2.0… كيفية شحن شدات ببجي 2022 بعد التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، تصدر عمليات البحث في الآونة الاخيرة من قبل الكثيرين من مختلف الدول العربية البحث عن طريقة شحن شدات ببجي، وذلك بعد ان تم تغير الرابط الخاص بشحن الشدات الإلكترونية، حيث قد تم الاعلان رسميًا من قبل المسؤولين في لعبة ببجي عبر تويتر الخاص باللعبة أن الرابط قد تم تغيرة لاضافة العديد من الخدمات الخاصة باللعبة من خلالة، والجدير بالذكر أن الشحن قد اصبح متاح ايضًا للعبة ببجي للكمبيوتر والهاتف، وليس الهاتف فقط، والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان رسميا من قبل الشركة المؤسسة للعبة ببجي من خلال الصفحة الرسمية لها على تويتر ان هناك نُسخ أخرى قادمة من لعبة ببجي.

شحن شدات ببجي

يمكن الآن لجميع الراغبين في شحن شدات ببجي الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشحن، حيث ان الرابط الجديد قد أصبح متاح في كافة الدول العربية، وذلك بعد طرح قائمة الاسعار الخاصة بالشدات بالجنية المصري، ويمكن تغير العملة حسب الدولة، حيث قد جاءت اسعار الشحن لإجمالي عدد 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.

كيفية شحن شدات ببجي

يمكن شحن الشدات عن طريق الدخول إلى موقع الموقع الرسمي الخاص بشحن شدات لعبة بيجي الجديد.

قم بتسجيل الدخول داخل الموقع الخاص بالشحن، ويكون ذلك عن طريق إدخال كلمة السر واسم المستخدم بالنقر على دخول.

انقر على “شراء” ضمن جميع الخدمات المتاحة أمامك داخل الموقع.

ادخل الرقم التعريفي الخاص الايميل في الخانة المخصصة له.

اختر العملة التي من المقرر أن تقوم بالدفع من خلالها.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة.

تحديث ببجي الجديد 2.0

أطلقت لعبة ببجي تحديث جديد 2.0 يحمل الكثير من التحسينات خاصة في خريطة ليفيك، كما تم إضافة خاصية التنقل داخل اللعبة من خلال الطائرة وتطوير العديد من أسلحة ببجي الشهيرة.

وشمل تحديث ببجي الجديد أيضا إضافة الكثير من المزايات والتطويرات على خرائط اللعبة مثل ليفينك التي شهدت تطوير كبير جدا في خرائطها يحتوي على الكثير من الإثارة مما يضفي على اللعبة الكثير من الندية، لذا يبحث الكثيرون عن طريقة تحديث ببجي الجديد 2022 ومميزات تحديث ببجي الجديد لكي يقوموا بالمنافسة داخل التحديث الجديد لببجي.

يعد شحن شدات ببجي من أهم الموضوعات التي تشغل بال اللاعبين حول العالم في تلك الآونة وذلك بعد أن طرحت الشركة المطورة للبجي تحديث 2.0 حيث تساعد شدات ببجي اللاعب في الحصول على كل ما يخص اللعبة من مستلزمات سواء كانت أشكال طائرات مميزة أو أشكال سيارات مميزة أو معدات مميزة تساعد اللاعب على الاحتراف.