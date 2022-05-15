علوم وتكنولوجيا

سوني تتحدى سامسونغ وآبل بهاتفها الجديد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:28 مساءً - كشفت سوني عن هاتفها الأحدث الذي طورته ليكون منافسا قويا لهواتف آبل وسامسونغ الحديثة.

ويأتي هاتف Xperia 1 IV الجيد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP65/IP68، أبعاده (165/71/8.2) ملم، وزنه 185 غ، ومحمي بطبقات من زجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

أما الشاشة فيه فأتت OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (3840/1644) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 643 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل وكجهزة بفتحة f/2.0.

وزودت سوني هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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